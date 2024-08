Grande festa al Quartiere San Paolo di Bari: inaugurato il Murales di Santa Rita

BARI - Ieri pomeriggio, il Quartiere San Paolo di Bari è stato teatro di una grande festa per l'inaugurazione del tanto atteso Murales di Santa Rita. Nonostante il caldo intenso, una folla di fedeli si è radunata presso il Giardino dedicato a Santa Rita, situato tra via Giovanni Candura e angolo Pacifico Mazzoni, per assistere alla cerimonia.Il murales, fortemente voluto dai fedeli del quartiere per molti anni, è stato finalmente realizzato, aggiungendosi alla già presente e molto venerata statua di Santa Rita e del Sacro Cuore di Gesù. L'opera ha ricevuto l'apprezzamento di tutta la comunità.L'evento è stato reso possibile grazie al supporto del Sindaco di Bari, Vito Leccese, e alla partecipazione attiva dei sacerdoti, della polizia locale, delle forze dell'ordine e, naturalmente, degli artisti che hanno realizzato il murales: Cesare Bettini, Andrea Buscaroli e Eleonora Belluso. La loro arte ha portato gioia e orgoglio a tutto il quartiere, che nutre una profonda devozione per Santa Rita.Un ringraziamento speciale è stato rivolto all'ex Sindaco di Bari, Antonio Decaro, per aver mantenuto la promessa fatta ai cittadini riguardo alla realizzazione del murales.Per chi desidera contribuire al mantenimento e all'abbellimento del Giardino di Santa Rita, è possibile fare una donazione al Comitato Santa Rita - Quartiere Bari San Paolo tramite il seguente IBAN: IT47V0760104000001070912660.