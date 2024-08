Nardò, giovedì 8 agosto Jeans Music Festival presenta Vanessa Sotgiu con 'In moto'

NARDO' (LE) - È la volta della pianista pugliese Vanessa Sotgiu con il Jeans Music Festival che anche quest’anno sta stupendo il suo pubblico con concerti sempre diversi e in grado di far ascoltare sonorità e ritmi diversi, passando dalla musica classica alle sperimentazioni più ardite per mantenere intatta la vivacità che sin dai suoi esordi lo ha fatto amare dal pubblico di tutte le età. Giovedì 8 agosto in piazza Sant’Antonio a Nardò andrà in scena non un semplice concerto ma un vero e proprio progetto artistico. Parliamo di In Moto che nasce dall’amore per la dinamicità, il movimento e la velocità della pianista pugliese stella della serata Vanessa Sotgiu. Partendo dall'idea della danza intesa come esempio di coordinazione ed essenza vitale, la Sotgiu permette alle sue melodie di confluire nelle suggestioni provenienti da diverse epoche, stili, immagini. In questa grande Suite dominano due macro aspetti, colore e movimento, che confluiscono in ciò che lei stessa ama definire: il dinamismo espressivo. - È la volta della pianista pugliese Vanessa Sotgiu con il Jeans Music Festival che anche quest’anno sta stupendo il suo pubblico con concerti sempre diversi e in grado di far ascoltare sonorità e ritmi diversi, passando dalla musica classica alle sperimentazioni più ardite per mantenere intatta la vivacità che sin dai suoi esordi lo ha fatto amare dal pubblico di tutte le età. Giovedì 8 agosto in piazza Sant’Antonio a Nardò andrà in scena non un semplice concerto ma un vero e proprio progetto artistico. Parliamo di In Moto che nasce dall’amore per la dinamicità, il movimento e la velocità della pianista pugliese stella della serata Vanessa Sotgiu. Partendo dall'idea della danza intesa come esempio di coordinazione ed essenza vitale, la Sotgiu permette alle sue melodie di confluire nelle suggestioni provenienti da diverse epoche, stili, immagini. In questa grande Suite dominano due macro aspetti, colore e movimento, che confluiscono in ciò che lei stessa ama definire: il dinamismo espressivo.





Vincitrice di primi premi in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, Vanessa Sotgiu ha studiato con Maestri di chiara fama quali Aldo Ciccolini, Laura De Fusco, F. Thiollier, L. Prats. Lecce. Si esibisce in Italia e all’estero in qualità di solista e in formazioni da camera, ha preso parte all'allestimento di varie opere liriche in festival tenutisi in Germania e in Italia. Presidente di "Radio Classica Pugliese", la prima web radio dedicata alla musica barocca, classica, jazz, contemporanea, nuovi linguaggi, insegna presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari. Collabora con il teatro Petruzzelli e con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia.





Uno stile, quello della Sotgiu, che concentra in sé l’idea di base da cui nasce il JMF, ovvero sorprendere facendo ascoltare al pubblico una musica "fuori dagli schemi", a cavallo tra generi diversi, in grado di contaminarsi e oltrepassare le categorie aprendo così nuovi scenari anche attraverso le trasformazioni del digitale nella composizione musicale.





Il Festival è organizzato dall’Associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, formazione salentina nata nel gennaio 2017 dall’iniziativa di alcuni componenti dell’ex Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO "Tito Schipa" di Lecce.





Il Jeans Music Festival è realizzato anche grazie al sostegno del Ministero della Cultura, attraverso l'ammissione al bando triennale 2022-2024 del Fondo Unico per lo Spettacolo nel settore Festival "Prime istanze triennali" promosso dalla Direzione Generale dello Spettacolo e grazie anche al sostegno del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia.





Per informazioni:

Tel: +393296179934

Tel: +393478853554