Grande successo di pubblico per la 23esima edizione del 'Beat Onto Jazz Festival'

Nonostante le mille difficoltà, il festival è riuscito a dare il massimo grazie all'incessante lavoro dell'associazione InJazz e all'attenta direzione artistica di Emanuele Dimundo. Come da tradizione, l'ingresso è stato gratuito, offrendo a tutti gli appassionati la possibilità di godere di spettacoli di altissimo livello.



Il festival è stato inaugurato giovedì 1 agosto con il Trio di Antonello Losacco, accompagnato dall'eccezionale sassofonista Roberto Ottaviano. La serata è proseguita con l'esibizione del quartetto guidato dal chitarrista Antonio Tosques, con la straordinaria partecipazione di Rosario Giuliani.



Venerdì 2 agosto è stata la volta del quintetto al femminile Womanity, capitanato dalla vocalist Letizia Gambi, seguita dall'esibizione stellare della Mike Stern/Randy Brecker Band, che ha incantato il pubblico con una performance memorabile.



Sabato 3 agosto il palco ha visto protagonisti il giovane pianista Francesco Cannito con il suo trio e, a seguire, il quintetto di Emiliano D’Auria, che ha portato a Bitonto le atmosfere del jazz nordeuropeo con la partecipazione del trombettista Luca Aquino.



La serata conclusiva di domenica 4 agosto è stata aperta dal trio del pianista Pasquale Stafano, che ha presentato il suo acclamato lavoro discografico "Sparks". A chiudere il festival, l'esibizione del virtuoso della chitarra Frank Gambale con il suo gruppo di all star, lasciando il pubblico estasiato.



Il Beat Onto Jazz Festival, realizzato con il cofinanziamento del Comune di Bitonto e del Consiglio Regionale della Puglia, nonché con il sostegno di sponsor privati, si conferma così un appuntamento irrinunciabile nel panorama musicale estivo.



Gli organizzatori sono già al lavoro per la 24esima edizione, promettendo nuove emozioni e grandi sorprese per il pubblico. Appuntamento al prossimo anno, per continuare a vivere la magia del jazz.

