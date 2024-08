Nubifragio devasta Ginosa Marina, Galante: 'Lavoriamo e tutti i livelli per dare risposte immediate ai cittadini'

BARI - “Il violento nubifragio che ieri si è abbattuto su Ginosa Marina ha provocato ingenti danni ad abitazioni, strade, attività commerciali e alla nostra agricoltura, messa già in ginocchio dalla siccità. Una situazione di emergenza che non può essere affrontata solo dall’amministrazione comunale, ma richiede un intervento congiunto da parte delle istituzioni a tutti i livelli". Così in una nota il capogruppo del M5S Marco Galante."Il sindaco di Ginosa Vito Parisi - prosegue Galante - si è già attivato per effettuare una prima stima dei danni, così da poter trasmettere agli organi competenti la documentazione per la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale. Bisogna riconoscere agli agricoltori il giusto sostegno economico dopo i sacrifici fatti in questi mesi. Mi sono già interfacciato con il consigliere Maurizio Bruno per quello che riguarda il dipartimento della Protezione Civile regionale e mi ha assicurato che sono già a lavoro per riconoscere lo stato di emergenza, per far partire le procedure per i ristori alle attività del territorio che oggi stanno contando i danni e rischiano di vedere compromessa l’intera stagione estiva. Dobbiamo pensare anche a chi ha perso la propria abitazione perché distrutta dagli alberi che si sono abbattuti sui tetti. L’impegno di tutti è agire nel più breve tempo possibile e dare risposte immediate”.