Grottaglie, il 16 e 17 agosto l'evento 'Taranto Jazz Festival'

GROTTAGLIE (TA) - Il Taranto Jazz Festival, dopo la sua quinta edizione terminata il mese scorso con protagonisti del calibro di Chiara Civello, Tosca e Nino Buonocore, va in tour fuori dal capoluogo jonico portando con sé la propria idea di musica e crossover tra generi. E per la prima volta arriva a Grottaglie con due date, 16 e 17 agosto, ospiti due interessanti progetti made in Puglia. - Il Taranto Jazz Festival, dopo la sua quinta edizione terminata il mese scorso con protagonisti del calibro di Chiara Civello, Tosca e Nino Buonocore, va in tour fuori dal capoluogo jonico portando con sé la propria idea di musica e crossover tra generi. E per la prima volta arriva a Grottaglie con due date, 16 e 17 agosto, ospiti due interessanti progetti made in Puglia.





Nel suggestivo scenario del Giardino Mediterraneo del Castello Episcopio, si parte venerdì 16 agosto con Yarákä, trio nato nel 2015, attento ad esaltare la componente multietnica, in particolare quella comune matrice ritmica proveniente dall'Africa, che funge da catalizzatore e permette di sperimentare contaminazioni audaci con le sonorità Mediterranee e del Sud Italia. L’ensemble è formato da Gianni Sciambarruto, Virginia Pavone e Simone Carrino, tre musicisti tarantini che ricercano per esprimere una identità personale, per riscoprire le tradizioni con un'apertura verso la modernità e la contaminazione tra culture. L’obiettivo della ricerca degli Yarákä è infatti quello di sublimare in musica il concetto di ritualità che caratterizza le pratiche legate alle tradizioni popolari, esplorando l’ancestrale rapporto uomo-natura. Yarákä è infatti una parola composta dai 4 elementi - acqua, aria, fuoco e terra - in lingua tupi-guaraní, una tra le più importanti tribù amazzoniche che rappresenta per la band un esempio perfetto di coesistenza tra uomo e natura.





Sabato 17 concluderà la due sere di spettacoli il progetto "4 Mani in Magia2, protagonisti i musicisti Francesco Greco al violino e Antonello De Bartolomeo al pianoforte. Dalla musica leggera alla lirica, passando per importanti colonne sonore, tra romanticismo e virtuosismi, i due musicisti proporranno un concerto a "4 mani" che andrà dal jazz all'opera lirica, dai virtuosismi zigani a Morricone e tanto altro. Francesco Greco e Antonello De Bartolomeo, sono dei musicisti classici di fama nazionale, entrambi figli del Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello" di Taranto.





Una rassegna nata con il patrocinio del Comune di Grottaglie, all'interno del cartellone estivo 2024 "Terra Viva".





INFORMAZIONI:

Inizio concerti ore 21.30

Apertura cancelli ore 20.30

L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

La prenotazione gratuita è consigliata su Eventbrite.

Link per la prenotazione posti a sedere: