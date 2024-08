Il Lecce vince 2-1 sul Mantova al Via del Mare e vola ai sedicesimi di finale di Coppa Italia

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha vinto 2-1 sul Mantova al Via del Mare e si è qualificato per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.Nel primo tempo al 14' i salentini sono passati in vantaggio con Gaspar di testa sugli sviluppi di un calcio d' angolo battuto da Gallo. Al 41' Maggioni del Mantova e ' andato vicino al gol. Nel secondo tempo al 18' Banda del Lecce non ha concretizzato una buona occasione. Al 28' il Mantova ha pareggiato per merito di Bragantini con un tocco rasoterra di destro Al 41' i giallorossi Pugliesi hanno realizzato la rete della vittoria con Krstovic di testa su cross di Banda. Nei sedicesimi di finale il Lecce sfiderà il 25 settembre il Sassuolo al " Via del Mare".