Corsano, “Carcagni tosti” in piazza Umberto I

CORSANO (LE) - Discanto Mediano il Cinema il Teatro la Musica in Piazza Umberto I a Corsano Edizione Diciasette, da un'idea di Biagino Bleve per Alchimista Incursioni Culturali presenta lunedì 19 Agosto (ore 21) cinema - proiezione del film "Carcagni Tosti" Prod. GAIA e CSVS Lecce Regia di Biagino Bleve a seguire Dj Set a cura di Raut Palma e P@ul.CARCAGNI TOSTI - La Cultura del Sale a Corsano, regia di Biagino Bleve, fotografia di Renato Capece. Un docufilm prodotto da Gaia ETS e CSV Brindisi-Lecce. Italia Colore 2012. Durata 25 minuti.Il documentario ripercorre la storia e le tradizioni locali legate all'antica lavorazione del sale sulla costa del mare di Corsano, che dall'anno dopo l'unità d'Italia, diventa di contrabbando come il tabacco, con interviste ai protagonisti dell'epoca e racconti di vita e di duro lavoro.Un lavoro etnografico di rara intensità, che offre uno scorcio inedito e affascinante sul territorio del Sud Salento, arricchendosi col passare del tempo di sempre più amara e profonda nostalgia di un mondo lontano ma che è sempre importante poter riscoprire.