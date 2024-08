'Il mattino ha Lory in bocca': arte sui balconi di via Dalmazia angolo via Spalato a Bari

BARI - Prosegue con ritmo serrato il programma degli eventi collaterali della mostra da balcone “Il mattino ha Lory in bocca”, ideata e curata da Francesco Paolo Del Re, che dal 28 agosto al 1 settembre 2024 occupa festosamente i balconi privati e le strade del quartiere Madonnella di Bari, all’incrocio tra via Dalmazia e via Spalato.La sera di venerdì 30 agosto, a partire dalle ore 20:30, è il momento della stampa serigrafica di comunità, un progetto volto a coinvolgere l’intera comunità del quartiere, che vede Mario Nardulliimpegnato in un’azione di arte partecipativa che prevede l’intervento attivo del pubblico dei visitatori.Nardulli ha già preparato ed esposto sul balcone “Palms”, la sua opera grafica composta di due teli gemelli: si tratta di un’opera da completare a più mani, chiedendo l’aiuto dei fruitori della mostra. Come questo avviene è presto detto. Per l’evento di venerdì 30 agosto, i due teli vengono temporaneamente rimossi dai due balconi che occupano e vengono portati nuovamente in strada, dove Mario Nardulli allestisce una vera e propria postazione per realizzare la stampa serigrafica. I due teli vengono quindi stampati con la complicità dei passanti e dei visitatori accorsi appositamente per l’evento, per essere infine collocati nuovamente sul balcone, dove resteranno fino alla fine dell’esposizione.Collaborando con l’artista per completare la realizzazione dell’opera, il pubblico può imparare i rudimenti della tecnica serigrafica e cimentarsi nella stampa di proprie serigrafie, su carta o stoffa.Spiega l’artista barese: “Ho pensato l’opera in funzione della performance, quando chiameremo la comunità a stampare a mano in serigrafia sui due tessuti. La mia ricerca nasce negli spazi pubblici con il graffiti writing e negli anni si è spostata verso una visione più informale”.Realizzata con il supporto organizzativo di Loredana Savino e Matteo De Napoli, la mostra “Il mattino ha Lory in bocca” vede stagliarsi contro il cielo di Bari le opere di 43 artisti: Natascia Abbattista, Mariantonietta Bagliato, Michele Bellini, Ado Brandimarte, Angela Capotorto, Pierluca Cetera, Guido Corazziari, Daniela Corbascio, Giulia Cotterli, Dario D’Introno, Valentina De Florio, Cristiano De Gaetano con Giordano De Gaetano, Sabino de Nichilo, Stefania Fabrizi, Elisa Filomena, Francesco Paolo Gassi, Simona Anna Gentile, Carlos Hevia Riera, Ferencz Kilian, Biagio Lieti, Ivana Pia Lorusso, Angela Marzullo, Pierpaolo Miccolis, Antonio Milano, Ezia Mitolo, Dario Nanì, ‘Ndrame (Annarita Gaudiomonte), Alessandro Passaro, Pippo Patruno, Stefania Pellegrini, Patrizia Piarulli, Maurizio Pometti, Fabrizio Riccardi, Michela Rondinone, Giuseppe Rossetti, Ester Santovito, Marco Saracino, Elisabetta Sbiroli, Danilo Sciorilli, Davide Serpetti, Donato Trovato, Claudio Zorzi.Oltre all’esposizione di dipinti, fotografie, opere tessili, sculture, installazioni e interventi effimeri, la vera grande novità dell’edizione 2024 rispetto agli anni scorsi è un calendario di performance ed eventi che animano ogni sera l’incrocio, trasformando la mostra in un’occasione di festa permanente che possa aggregare l’intera comunità.