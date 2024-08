Gaza: accordo per pause umanitarie per vaccinazione antipolio, escalation di tensione in Cisgiordania

Pixabay

A Gaza è stato raggiunto un accordo per implementare "pause umanitarie" localizzate, finalizzate a garantire la vaccinazione antipolio. La notizia è stata comunicata dall'durante una conferenza stampa all'. Questa misura rappresenta un tentativo di assicurare la salute pubblica nonostante il conflitto in corso.

Nel frattempo, l'esercito israeliano ha annunciato di aver "eliminato" cinque combattenti palestinesi nel secondo giorno della vasta operazione antiterrorismo in Cisgiordania. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, un comunicato congiunto delle IDF, Shin Bet e della Polizia di frontiera afferma che le forze israeliane hanno ucciso cinque uomini armati palestinesi nascosti in una moschea a Tulkarem.

Sul fronte diplomatico, l'Alto Rappresentante dell'UE, Josep Borrell, ha proposto sanzioni contro alcuni ministri israeliani. Borrell ha sottolineato che questi ministri hanno lanciato messaggi d'odio e incitato a commettere crimini di guerra contro i palestinesi, suggerendo che l'UE dovrebbe considerare tutte le opzioni a disposizione. Tuttavia, Antonio Tajani, Ministro degli Esteri italiano, ha definito "irreali" le sanzioni proposte dall'UE contro i ministri israeliani, esprimendo scetticismo sulla loro fattibilità.