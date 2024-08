Il Western Australia arriva ad Alberobello

Un viaggio fotografico nel cuore dell’Australia più autentica e selvaggia, il Western, in mostra fra i trulli di Alberobello e nel Chiostro delle Clarisse a Noci. Il mare dalle venature azzurre in contrasto con le scogliere di terra rossa, il lago rosa e le distese di bush infinito, Dirk Hartog, l’isola remota fra sogno e realtà che con il suo progetto “Return to 1616” torna indietro di quattro secoli. Ma anche i canguri e i wallaby che si fanno fotografare da vicino, quasi mettendosi in posa per lo scatto, razze grandi come rocce e baby squali che nuotano vicino alla riva, granchi gialli con occhi vispi che si muovono in gruppo ed emù che passeggiano sulla spiaggia fra i vacanzieri. Sono alcune delle 16 fotografie esposte nel trullo numero 15 ad Alberobello, scattate dalla giornalista Daniela Solito durante un viaggio in Western Australia organizzato da Tourism Western Australia a marzo, dove è rimasta affascinata dalla bellezza dei paesaggi naturali che fanno sentire i visitatori i primi esploratori di queste terre.

“Il mondo alla fine del mondo – Western Australia” è un viaggio per immagini, curato dal fotografo Gianni Dimitri, con il patrocinio del Comune di Alberobello e in collaborazione con il Presidio del Libro Alberobello, per raccontare un luogo in cui si respira un profondo senso di infinito e libertà, ancora fuori dagli itinerari di massa e dove avvicinarsi alla cultura aborigena attraverso i racconti delle guide che accompagnano i turisti nei parchi nazionali - fra i più importanti il Francois Peron National Park Wulyibidi - per far vivere un’esperienza autentica. I trulli di Alberobello sono un luogo magico, Patrimonio Unesco visitato da migliaia di turisti che arrivano da tutto il mondo, e risultano lo scenario ideale per questa esposizione: il bianco della pietra incornicia le immagini dai colori accesi e ne dà risalto. Accanto a ogni fotografia è stata abbinata una didascalia che racconta il luogo e trasmette le sue emozioni. «Visitando il Western Australia – grande otto volte l’Italia – ho avuto la sensazione che il mondo lì fosse rimasto alla sua origine, scolpito nelle rocce millenarie e nella sabbia. Una bellezza a tratti feroce, quando il sole brucia la terra, ma allo stesso tempo disarmante e primordiale», racconta la giornalista di viaggi Daniela Solito, che ha realizzato il reportage visitando la Coral Coast del WA.

«Ho voluto raccontare un viaggio fuori dalla classiche rotte turistiche, un luogo dove ci si sente esploratori negli spazi immensi, che danno un forte senso di libertà, ma allo stesso tempo un territorio che offre servizi di alto livello: dai ristoranti agli hotel e ai collegamenti interni. Perth, la capitale del WA, è una metropoli a tutti gli effetti con i suoi grattacieli e i locali alla moda a Elisabeth Quay, ma appena fuori dalla città la natura si riprende i suoi spazi», conclude Solito. L’esposizione a ingresso gratuito sarà aperta al pubblico dal 10 al 20 agosto in via Montenero 15 con questi orari: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21.30. Sarà visitabile, invece, dal 24 al 31 agosto nel Chiostro delle Clarisse a Noci dalle 17,30 alle 22, in collaborazione con la Pro loco di Noci.