Parigi '24: oro per l'Italia nella Madison femminile del ciclismo su pista con Consonni e Guazzini

PARIGI - L'Italia brilla ancora alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d'oro nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista grazie a una straordinaria performance di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini. Questo successo segna l'undicesima medaglia d'oro per la spedizione azzurra a Parigi.Le lacrime di gioia hanno bagnato i volti di Consonni e Guazzini al termine della gara, una prestazione che le ha consacrate campionesse olimpiche. La prova di Madison, una delle più impegnative nel ciclismo su pista, ha visto le due atlete italiane dominare con determinazione e cuore.Chiara Consonni ha espresso tutta la sua emozione ai microfoni di RaiSport: "Fenomenale davvero. Nell'ultima parte di gara Vittoria ha colmato anche delle mie carenze. È stata una Madison un po' improvvisata, ma grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e ora abbiamo qualcosa più grande di noi".Vittoria Guazzini, altrettanto entusiasta, ha lodato la sua compagna di squadra: "Non è vero, lei aveva una gamba dalle Madonna... Ho detto 'o la va o la spacca'. E abbiamo vinto l'Olimpiade! Stavolta col cuore più che con le gambe. Siamo cresciute insieme, se ce l'avessero detto non ci avremmo creduto".