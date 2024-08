CANOSA DI PUGLIA - Un incendio è scoppiato la scorsa notte, intorno alle quattro, nella cucina di un ristorante specializzato nella preparazione di sushi a Canosa di Puglia, nel nord Barese. Le fiamme, con ogni probabilità, sarebbero state provocate dall’autocombustione dell’olio rimasto all’interno di una friggitrice. Questo incidente avrebbe causato il rogo che ha danneggiato l'ambiente di lavoro del locale.Non si registrano feriti, ma per domare l’incendio è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno rapidamente messo in sicurezza l’edificio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia, i quali non avrebbero rilevato segni di effrazione né la presenza di liquidi infiammabili, escludendo così, almeno per il momento, un atto doloso.Il ristorante dovrà ora fare i conti con i danni riportati e le operazioni di ripristino per tornare all’attività.