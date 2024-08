Msc Crociere e Lego®, nuova partnership destinata a stabilire nuovi record nel divertimento familiare in mare

GINEVRA - Il mondo delle crociere si appresta a vivere una significativa trasformazione con la nuova partnership tra MSC Crociere - terza compagnia crocieristica al mondo e leader di mercato in Europa, America del Sud, Medio Oriente e Africa meridionale - e LEGO®, che promette di stabilire nuovi record nel settore dell'intrattenimento familiare in mare, introducendo esperienze mai viste prima a bordo di una nave da crociera, destinate a rivoluzionare il concetto di vacanza in famiglia. - Il mondo delle crociere si appresta a vivere una significativa trasformazione con la nuova partnership tra MSC Crociere - terza compagnia crocieristica al mondo e leader di mercato in Europa, America del Sud, Medio Oriente e Africa meridionale - e LEGO®, che promette di stabilire nuovi record nel settore dell'intrattenimento familiare in mare, introducendo esperienze mai viste prima a bordo di una nave da crociera, destinate a rivoluzionare il concetto di vacanza in famiglia.





Nel 2025, MSC Crociere lancerà la nuova nave MSC World America, che ospiterà il più grande e innovativo spazio per bambini della flotta, esteso su quasi 1.000 metri quadrati. Questo spazio, chiamato Doremiland, sarà il fulcro dell'intrattenimento pensato per i più giovani e comprenderà una vasta gamma di attività e strutture tecnologicamente avanzate, specificamente pensate per bambini e adolescenti.





Una delle novità più attese è la prima parata LEGO® mai realizzata in mare, che attraverserà la nave trasformandola in un palcoscenico galleggiante per uno spettacolo interattivo e visivamente coinvolgente. Questa parata sarà un'esperienza unica per passeggeri di tutte le età, offrendo momenti di magia e divertimento condiviso.





Inoltre, la partnership con LEGO® introdurrà il LEGO® Family Game Show, una competizione familiare che metterà alla prova la creatività e il lavoro di squadra in un contesto di gioco avvincente. Questa attività, mai vista prima su una nave da crociera, porterà l'intrattenimento a nuovi livelli, offrendo un'esperienza indimenticabile per genitori e figli.





Non solo LEGO®: MSC World America includerà anche The Harbour, un innovativo parco all'aperto che offrirà alle famiglie un'ampia gamma di attività interattive, tra cui la Cliffhanger, l'unica giostra a dondolo sul mare. Questo spazio sarà un luogo ideale per il divertimento e la socializzazione, in un ambiente progettato per soddisfare le esigenze di tutte le età.





Questa partnership rappresenta un'importante evoluzione nel settore delle crociere, con MSC Crociere che consolida la sua posizione di leader nell'intrattenimento per famiglie. Le nuove esperienze a bordo di MSC World America sono destinate a diventare un punto di riferimento per l'industria, offrendo alle famiglie di tutto il mondo l'opportunità di vivere avventure senza precedenti e creare ricordi preziosi insieme.