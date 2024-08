Incendio sulla Statale 100 tra Cellamare e Capurso: automobilisti bloccati dalle fiamme

BARI - Un vasto incendio ha colpito nella mattinata di oggi la Statale 100 tra Cellamare e Capurso, causando il blocco della circolazione stradale in direzione Bari. Le fiamme, divampate improvvisamente all'altezza di Capurso, si sono propagate rapidamente fino a lambire la carreggiata, costringendo gli automobilisti a fermarsi per motivi di sicurezza.

Il fumo denso che si è alzato dall’incendio ha invaso la strada, riducendo drasticamente la visibilità e rendendo pericoloso proseguire il viaggio. Questo ha causato lunghe code, con auto incolonnate per chilometri.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per contenere le fiamme e ripristinare le condizioni di sicurezza per la circolazione. Al momento non si segnalano feriti, ma l’incendio ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, costretti a lunghe attese sotto il sole estivo.

Le autorità stanno indagando sulle cause del rogo, che potrebbe essere stato innescato dall’eroe alte temperature e dalla vegetazione secca lungo la strada.