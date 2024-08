Ostuni, la Fenailp risponde alla nota dell'Amministrazione Comunale del 5 agosto 2024

Precisazioni sulla questione ZTL e rapporto con l'Amministrazione Comunale di Ostuni





OSTUNI (BR) - riceviamo e pubblichiamo una nota stampa della Fenailp, tramite il suo Vice Presidente Nazionale, Cosimo Lubes, il quale risponde così alla nota dell'Amministrazione Comunale di Ostuni del 5 agosto 2024.





In qualità di Vice Presidente Nazionale della Fenailp, vorrei innanzitutto ringraziare l'Amministrazione Comunale di Ostuni per aver preso atto delle nostre preoccupazioni e per l'impegno dimostrato nel considerare modifiche alla regolamentazione della ZTL, con la previsione di una sua apertura da ottobre ad aprile. Accogliamo con piacere questa apertura, che risponde in parte alle esigenze delle attività commerciali del centro storico, che rappresentiamo con circa 150 aziende associate nella nostra città.





Tuttavia, sentiamo la necessità di fornire alcune precisazioni in merito alle affermazioni contenute nella nota dell'Amministrazione, al fine di garantire una corretta informazione e trasparenza, elementi fondamentali per un dialogo costruttivo tra le parti.





Sulle Comunicazioni e le Richieste di Incontro:





La Fenailp ha sempre operato con la massima trasparenza, informando i propri associati sulle tematiche di interesse comune e sugli sviluppi delle trattative con l'Amministrazione. Le nostre richieste di incontro e le comunicazioni ufficiali sono state inviate in modo tempestivo, come dimostra l'ultima lettera PEC dell'11 aprile, in cui chiedevamo un incontro urgente per discutere delle problematiche legate al carico e scarico merci nel contesto della ZTL. L'invito alla delegazione del centro storico non è mai avvenuto.

In ogni caso, ribadiamo la nostra disponibilità a un confronto aperto e tempestivo.





Sulla Partecipazione agli Incontri:





Apprezziamo gli incontri finora tenuti con l'Amministrazione e le altre associazioni di categoria, e riconosciamo la complessità delle questioni in gioco. Tuttavia, riteniamo che le preoccupazioni da noi sollevate durante queste riunioni non abbiano trovato adeguato riscontro nelle decisioni prese. La nostra priorità è sempre stata quella di garantire che le esigenze delle attività economiche del centro storico, che rappresentano un pilastro fondamentale dell'economia locale, siano adeguatamente considerate e integrate nei piani di gestione della ZTL.





Sul Futuro Dialogo e Collaborazione:





La Fenailp ha sempre creduto nel valore del dialogo e della collaborazione tra enti locali e rappresentanze economiche. Siamo pronti a continuare su questa strada, convinti che solo attraverso un confronto aperto e costruttivo si possano trovare soluzioni che bilancino le esigenze di conservazione del patrimonio storico con quelle operative delle attività commerciali.





In conclusione, accogliamo con favore l'impegno dell'Amministrazione Comunale a rivedere la regolamentazione della ZTL e attendiamo di poter visionare e discutere la versione definitiva del nuovo piano di mobilità. Confermiamo la nostra disponibilità a partecipare attivamente ai futuri incontri e a collaborare per il bene della comunità e delle aziende che rappresentiamo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e ci auguriamo che questo scambio possa rappresentare l'inizio di una fase più costruttiva e dialogante.