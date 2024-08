Incidente mortale sulla Turi-Casamassima: 32enne schiacciato dal trattore, inutili i soccorsi

TURI - Tragedia nel primo pomeriggio sulla strada tra Turi e Casamassima, dove Bardo Klevis, 32enne di origini albanesi, ha perso la vita in un incidente con il trattore. Il giovane lavorava per un’azienda agricola di Rutigliano e stava rientrando a casa dopo una giornata trascorsa nei campi.La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma secondo le prime ricostruzioni, il trattore guidato da Klevis è finito contro un muretto a secco, ribaltandosi e schiacciandolo. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Le autorità stanno cercando di capire le cause precise dell’accaduto per ricostruire quanto successo nel dettaglio.La morte di Klevis ha sconvolto la comunità locale, lasciando un vuoto incolmabile tra i colleghi e i familiari che ora piangono la scomparsa di un giovane lavoratore dedito al suo mestiere.