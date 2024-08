Le parole di Sinner: 'Sono sollevato, non ho fatto nulla di male'

Alla vigilia dello Us Open, Jannik Sinner ha affrontato l’argomento in conferenza stampa. "Non è certo la vigilia ideale per uno Slam, ma so che non ho fatto nulla di male", ha dichiarato Sinner, visibilmente sollevato dopo la conclusione del caso. "È stato un processo lungo, ho dovuto affrontarlo per mesi, ma ora posso concentrarmi sul torneo. Sono felice che sia tutto finito".

Il tennista altoatesino ha anche sottolineato la difficoltà di gestire l'intero procedimento: "Ci sono delle tempistiche che non puoi controllare, ma ora che tutto si è risolto, è un sollievo per me e per il mio team". Nonostante le difficoltà, Sinner ha concluso dicendo di essere pronto a dare il massimo sul campo.