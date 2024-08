La Juve è già una macchina da gol: 3-0 anche al Verona

Juventus fb





Nella ripresa, il ritmo cala con gli scaligeri che si coprono per evitare di prendere una goleada, ma al 59' l'arbitro Giua concede il calcio di rigore per i bianconeri per il fallo in area di Tchatchoua su Mbangula. Dal dischetto Vlahovic non perdona e fulmina Montipo'.

La Juventus vince e convince al Bentegodi, dove ha schiantato il Verona per 3-0. I bianconeri passano in vantaggio al 28' con Vlahovic che, servito da Yildiz, batte Montipo'. Gli uomini di Thiago Motta non si fermano e trovano il raddoppio con Savona che su cross di Mbaingula spizza di testa, per il tocco che vale il 2-0.