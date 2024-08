L’Associazione Culturale Trani Tradizioni presenta la XVIII edizione de La Settimana Medievale

TRANI - L'Associazione Culturale Trani Tradizioni è orgogliosa di annunciare la XVIII edizione de La Settimana Medievale, un evento annuale che celebra la storia e le tradizioni del Medioevo. Quest'anno, l'edizione prenderà il via venerdì 9 agosto alle ore 19:30 in Piazza Duomo con l'attesissima "Nox Templariorum".

Durante "Nox Templariorum", i Templari affronteranno i briganti che derubano i mercanti, e non mancherà la figura della strega che lancerà una maledizione al Re Federico.

Sabato 10 agosto, la rievocazione storica proseguirà con "Le nozze di Re Manfredi". Questo evento includerà l'incontro tra la principessa Elena Comneno e Re Manfredi. Per celebrare l'arrivo della principessa, ci saranno esibizioni delle odalische della scuola di danza "Le Mille e una Passione", diretta da Linda Parente, esibizioni degli sbandieratori, il ballo delle Dame, I Draghi di Trani Tradizioni e il concerto delle Green Clouds che concluderà la serata.

Domenica 11 agosto sarà il giorno delle nozze tra Re Manfredi e Elena Comneno. Per festeggiare il matrimonio, si terrà il tanto atteso "Incendio al Castello Svevo" seguito da un corteo trionfale per le vie cittadine. La serata si concluderà con un altro concerto delle Green Clouds in Piazza Re Manfredi.

La Settimana Medievale di Trani è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di storia e tradizioni, con rievocazioni dettagliate e spettacoli coinvolgenti che riportano in vita il fascino del Medioevo. Non perdete l'occasione di immergervi in questa affascinante epoca storica e di vivere un'esperienza unica nel suo genere.