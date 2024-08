NIRS: incontro tra Emiliano e Bellomo con le direzioni amministrative delle aziende e enti del servizio sanitario regionale

BARI - Oggi, presso la Presidenza della Regione Puglia, il presidente Michele Emiliano e la coordinatrice del Nucleo Ispettivo Regionale in Sanità (NIRS), Antonella Bellomo, hanno partecipato a un incontro con gli ispettori del NIRS e le direzioni amministrative delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS pubblici. L'incontro è stato convocato per fare il punto sulle segnalazioni ricevute e sulle criticità emerse.

Quella di oggi rappresenta solo una delle numerose attività programmate dal servizio ispettivo NIRS per il 2024. Fino ad oggi, l'attività ispettiva ha portato all'avvio di 40 ispezioni nell'anno in corso, con ulteriori ispezioni già programmate e in corso di esecuzione. Oltre a queste, sono state inviate lettere interlocutorie al Dipartimento Salute e alle Direzioni Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Durante l'incontro, è stato presentato alla Giunta regionale il Piano annuale dell'attività ispettiva ordinaria per l'anno corrente, elaborato in collaborazione con il Presidente e il Coordinatore del NIRS. Inoltre, sono stati programmati incontri tematici con le Direzioni Generali, Sanitarie ed Amministrative delle Aziende ed Enti del SSR per discutere e definire, di concerto con il Presidente della Giunta e il Coordinatore del NIRS, buone prassi e azioni di miglioramento del sistema.

È stata inoltre avviata una collaborazione con il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale per analizzare le problematiche e pianificare interventi correttivi nei settori più critici.

"Non tutti i pugliesi sanno che qualche anno fa ho istituito il NIRS, il nucleo ispettivo per la sanità in Puglia," ha dichiarato il presidente Emiliano. "È stato importantissimo il contributo di questo nucleo che, in collaborazione con le ASL e tutte le direzioni sanitarie, ha portato molti cambiamenti e ha accertato inadempienze da parte del sistema, permettendoci di migliorare i controlli, presentare denunce alla magistratura e alle forze dell'ordine, ma soprattutto far funzionare meglio le cose. Speriamo che le ispezioni del NIRS ci consentano di migliorare sempre di più la qualità del servizio sanitario. Fermo restando che se il governo non assegna almeno il 7,5% del PIL alla sanità, sarà difficile fare tutto quello che dobbiamo fare. Ben cinque regioni italiane hanno consegnato al Parlamento un disegno di legge per aumentare nei prossimi quattro anni di venti miliardi lo stanziamento sulla attività sanitaria.”

"L'attività del NIRS in questo primo semestre dell'anno corrente," ha spiegato Antonella Bellomo, "ha già portato all'affidamento e al monitoraggio di quaranta ispezioni su vari argomenti. Sono state definite di recente le linee operative e le proposte per le quali la giunta regionale si farà carico per quanto riguarda l'attività ordinaria di monitoraggio. Proseguiremo con forme di collaborazione con tutte le altre istituzioni sia regionali che nazionali."