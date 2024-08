Le Notti della Contea, Conversano rivive la Storia

CONVERSANO - Nella Città dei Conti è iniziata la 9^ edizione dell’evento Le Notti della Contea organizzato a Conversano dall’associazione SensAzioni del Sud e dal Gruppo Storico Città di Conversano, in collaborazione con il Comune di Conversano. Fino a domenica 4 agosto sarà la Storia la protagonista assoluta.Soddisfatta la Presidente di SensAzioni del Sud, Manola Gungolo che parla di “un evento che ad ogni edizione richiama a Converano tantissimi visitatori e anche quest’anno, sin dal primo giorno, abbiamo ottenuto un ottimo riscontro”.Ieri ha dato il via all’evento “La contesa delle contrade”, iniziativa riservata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni che si sono sfidati in tanti giochi medievali. Poi, fino a tarda sera, in tantissimi hanno degustato le pietanze medievali della Taverna utilizzando il ducato apuliense, visitato i banchi storici e assistito allo spettacolo di falconeria.Oggi e domani l’evento prosegue con tanti altri spettacoli e in particolare con le Scene Rievocative. Domenica 4 agosto dalle ore 20.00, da non perdere il Corteo Storico multiepoca con oltre 300 figuranti che vedrà la speciale partecipazione di Fabio Troiano nelle vesti del Conte Giangirolano II Acquaviva d’Aragona e di Eleonora Pedron ad interpretare la contessa Isabella Filomarino. Con loro protagonista anche uno straordinario Giullar Cortese, Gianluca Foresi.Confermata, inoltre, la presenza in parata dell’Assessora alla cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, rigorosamente in abiti d’epoca, che sfilerà accanto al Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio e all’Assessore alla cultura del Comune, Katia Sportelli.Le Notti della Contea è patrocinato dal Comune di Conversano, dall’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal CERS e dal CIANS.