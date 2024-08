Allerta meteo: previste precipitazioni intense sulla Puglia il 3 agosto 2024

BARI - A partire dalle ore 13:00 di oggi, 3 agosto 2024, e per le successive 11 ore, si prevede un significativo peggioramento delle condizioni meteo sulla regione Puglia. In particolare, sono attese precipitazioni sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia settentrionale ed occidentale. In queste aree, i quantitativi cumulati di pioggia potranno variare da deboli a puntualmente moderati. Sulle restanti zone della regione, le precipitazioni saranno generalmente deboli ma comunque sotto forma di rovescio o temporale.Alla luce delle previsioni meteorologiche, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulla Puglia centrale bradanica e sui bacini del Lato e del Lenne. L'allerta è valida dalle ore 13:00 del 3 agosto 2024 per le successive 11 ore.I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Si raccomanda di evitare gli spostamenti non necessari, specialmente nelle zone più a rischio, e di adottare tutte le precauzioni per proteggere sé stessi e i propri beni da possibili allagamenti o altri danni causati dalle condizioni meteorologiche avverse.Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare i siti web delle autorità locali e delle previsioni meteorologiche.