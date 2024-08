Ottava giornata delle Olimpiadi di Parigi: l'Italia brilla con Marta Maggetti oro nel windsurf

PARIGI - A Parigi, l'ottava giornata delle Olimpiadi si è aperta con grande successo per l'Italia grazie alla prima medaglia azzurra del giorno: Marta Maggetti ha conquistato l'oro nell'Iq Foil, il windsurf volante, regalando un momento di grande gioia e orgoglio per il team italiano.

Atletica: Jacobs avanza nei 100 Metri

Nell’atletica, il campione olimpico di Tokyo, Marcel Jacobs, ha fatto il suo esordio nelle batterie dei 100 metri, riuscendo a conquistare un posto in semifinale. La gara si correrà domani alle 20 e vedrà anche la partecipazione di Chituru Ali. Inoltre, gli atleti Leonardo Fabbri e Zane Weir hanno raggiunto la finale nel getto del peso, mentre Nadia Battocletti gareggerà nei 5000 metri, Dariya Derkach nel salto triplo e la squadra della 4x400 mista sarà in finale.

Judo e tiro: Italia in lotta per il bronzo e finale di skeet

Nel judo, l’Italia ha perso la semifinale nella gara a squadre miste contro la Francia e si prepara ora a sfidare il Brasile per il bronzo. Nel tiro a volo, Tammaro Cassandro è riuscito a qualificarsi per la finale nella gara di Skeet, portando speranze di medaglia per l'Italia.

Tennis: Musetti in gara per il bronzo

Nel tennis, Lorenzo Musetti, dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, affronterà oggi pomeriggio il canadese Felix Auger-Aliassime per il terzo posto. La competizione è ancora aperta e l'Italia spera in un'altra medaglia.

Nuoto: Paltrinieri e Quadarella in finale

Grande attesa anche nel nuoto, dove Gregorio Paltrinieri si è qualificato per la finale dei 1500 metri stile libero, prevista per domani. Stasera, Simona Quadarella tornerà in vasca per gli 800 metri stile libero. Purtroppo, la staffetta 4x100 misti uomini è fuori dalla finale e la squadra femminile è stata squalificata.

Risultati di ieri: canottaggio e tennis

Ieri, Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno conquistato un argento nel canottaggio pesi leggeri, aggiungendo un'altra medaglia al bottino italiano. Storica anche la qualificazione alla finale di doppio femminile di tennis per la coppia Sara Errani e Jasmine Paolini, che giocheranno per l’oro domenica 4 agosto.

Con questi successi e aspettative, l'Italia continua a brillare nelle Olimpiadi di Parigi, mostrando talento e determinazione in ogni disciplina.