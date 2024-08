L’elettronica internazionale a Santa Cesarea Terme: 11, 15 e 17 agosto alla Salento Arena le tappe di Panorama Festival

SANTA CESAREA TERME - Da sabato 10 a sabato 17 agosto, Panorama Festival, alla sua terza edizione, porta in giro per il Salento i nomi di punta dell’elettronica internazionale.Tre le tappe presso la Salento Arena di Santa Cesarea Terme: domenica 11 agosto lo show Paradise Puglia mette in scaletta nomi d’eccezione tra cui la stella italiana della console MARCO CAROLA, tra gli artisti nazionali più conosciuti all’estero, segnalato per tre anni consecutivi nella classifica top 100 DJs di DJ Mag, da oltreoceano il duo THE MARTINEZ BROTHERS, già nominati da Mixmag tra i dj più influenti dell’ultimo decennio, il dj e producer gallese JAMIE JONES, la cui label 'Hot Creations' e la residency a Ibiza sono tra i pilastri della scena house mondiale e dalla Germania l’icona LOCO DICE, da anni al centro della scena, presenza imprescindibile nelle serate, nei club e nei festival che fanno la differenza, grazie alla sua capacità nell’unire house e techno, delle sue radici hip-hop, un eclettismo che trova ampi sbocchi anche nel mondo della moda e dello streetwear.Seconda tappa – il giorno di Ferragosto, giovedì 15, con il live del leggendario PAUL KALKBRENNER, dj e producer nato dalla scena underground berlinese e cresciuto nell’epoca d’oro della techno, con oltre 20 anni di carriera e milioni di fan in tutto il pianeta.Terza tappa - e ultima per il festival – sabato 17 agosto: dal Brasile il giovane MOCHAKK - rivelazione degli ultimi anni - che ha conquistato rapidamente un pubblico globale scalando le line up dei più prestigiosi club e festival mondiali, per la prima volta in Italia con il format Mochakk Calling alla Salento Arena dove ha chiamato come special guest uno tra i pesi massimi della techno, SETH TROXLER.Stagliato sullo sfondo di un mare che custodisce millenni di storia, Panorama Festival è il belvedere italiano sulla scena della musica elettronica internazionale: un incrocio di culture che ospita la massima espressione della musica contemporanea, e della sperimentazione.Il Festival nasce in un territorio, la Puglia, dove l’intreccio tra avanguardia e tradizione ha conosciuto negli ultimi anni una nuova dimensione: un contesto con un’identità ricca di cultura e di bellezze paesaggistiche ed architettoniche, di cui Panorama celebra e valorizza le diverse anime, contribuendo a portare la Puglia sulla mappa dei grandi eventi musicali mondiali.Il Comune di Santa Cesarea Terme ha voluto fortemente far convergere l’interessante progetto nella cornice suggestiva della Salento Arena ospitandone ben tre set con delle vere e proprie leggende della musica elettronica mondiale.Biglietti disponibili su ticketsms.