Ostuni, l'Amministrazione Comunale ignora le richieste di dialogo della Fenailp

Cosimo Lubes – Vice Presidente Nazionale Fenailp

OSTUNI (BR) - "In qualità di Vice Presidente Nazionale Fenailp, denuncio in prima persona l'indifferenza dell'Amministrazione Comunale di Ostuni verso le istanze della nostra associazione, che rappresenta circa 150 aziende associate nella città di Ostuni. Recentemente, ho riportato nella chat del gruppo Fenailp di Ostuni i contenuti della discussione avuta con il Sindaco Arch. Angelo Pomes riguardo alla ZTL del centro storico. Questo resoconto derivava da un incontro preliminare con l'Assessore Laura Greco, responsabile per le attività produttive, agricoltura, fiere e mercati, demanio, tutela degli animali, viabilità e parcheggi, e formazione delle risorse umane e Enrico Turi consigliere Comunale con delega gestione e fruizione del Porto Turistico di Villanova, i punti trattati erano menzionati nel documento di richiesta di incontro e organi di stampa" si legge in una nota stampa a cura del Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes. - "In qualità di Vice Presidente Nazionale Fenailp, denuncio in prima persona l'indifferenza dell'Amministrazione Comunale di Ostuni verso le istanze della nostra associazione, che rappresenta circa 150 aziende associate nella città di Ostuni. Recentemente, ho riportato nella chat del gruppo Fenailp di Ostuni i contenuti della discussione avuta con il Sindaco Arch. Angelo Pomes riguardo alla ZTL del centro storico. Questo resoconto derivava da un incontro preliminare con l'Assessore Laura Greco, responsabile per le attività produttive, agricoltura, fiere e mercati, demanio, tutela degli animali, viabilità e parcheggi, e formazione delle risorse umane e Enrico Turi consigliere Comunale con delega gestione e fruizione del Porto Turistico di Villanova, i punti trattati erano menzionati nel documento di richiesta di incontro e organi di stampa" si legge in una nota stampa a cura del Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes.





"In quell'occasione, avevamo discusso delle possibili soluzioni per le problematiche legate alla ZTL, ricevendo anche rassicurazioni sulla conformità dei dispositivi coinvolti, in merito alla eventuale soluzione avevamo comunque notato piena disponibilità da parte loro, spiegandoci anche di una delibera pronta solo da definire. Nonostante tali rassicurazioni, la successiva riunione con il Sindaco, l'Assessore e l'associazione dei residenti del centro storico di Ostuni, si è rivelata deludente. Le proposte e le rassicurazioni precedentemente discusse erano state completamente ignorate, creando un clima di chiusura e ostilità. È importante sottolineare che, come rappresentanti delle aziende, abbiamo il dovere di informare i nostri associati su quanto discusso senza fare ostruzionismo con nessuno. In seguito all'incontro, ho condiviso un resoconto trasparente nella chat del gruppo Fenailp, senza alterare i fatti. Purtroppo, l'Amministrazione Comunale ha interpretato la nostra trasparenza come un affronto e scorrettezza, cessando di rispondere alle nostre comunicazioni ufficiali. Questo comportamento non danneggia solo me come rappresentante provinciale e nazionale, ma soprattutto le aziende che rappresentiamo nella stessa città Bianca. Constato con rammarico che non riceviamo più risposte alle nostre PEC e, pertanto, siamo costretti a utilizzare la stampa per comunicare quanto necessario. Questa decisione arriva dopo un lungo periodo di paziente attesa, durante il quale abbiamo sempre evitato di ricorrere a tale metodo con le amministrazioni precedenti. Vogliamo ricordare all’Amministrazione Comunale che la Fenailp è un'associazione riconosciuta a livello nazionale e provinciale ed ha sempre partecipato alle attività di confronto con tutte le amministrazioni passate, sempre in modo costruttivo" si legge nella nota stampa a cura di Cosimo Lubes.