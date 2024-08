Leporano, Tony Humphries e Ste nella Notte delle Stelle di Canneto di sabato 10 agosto

LEPORANO (LE) - Due stelle, rigorosamente musicali, nella Notte delle Stelle. Sono Tony Humphries e Ste che, sabato 10 agosto, faranno ballare con il loro sound travolgente. Il primo dj e produttore nato a Brooklyn, tra i progenitori della musica house, l’altra cantautrice napoletana di origini africane: entrambi saranno ospiti al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, per la rassegna "Canneto Sound Fusion" con la partnership di ITS Academy Mobilità (apertura porte alle 22, start ore 23). - Due stelle, rigorosamente musicali, nella Notte delle Stelle. Sono Tony Humphries e Ste che, sabato 10 agosto, faranno ballare con il loro sound travolgente. Il primo dj e produttore nato a Brooklyn, tra i progenitori della musica house, l’altra cantautrice napoletana di origini africane: entrambi saranno ospiti al Canneto Beach di Leporano, in provincia di Taranto, per la rassegna "Canneto Sound Fusion" con la partnership di ITS Academy Mobilità (apertura porte alle 22, start ore 23).





Nella sua carriera, Tony Humphries ha realizzato più di 200 remix. Fra i tanti artisti, sono da ricordare i suoi primi lavori per Mtume, che gli fece vincere il suo primo disco d’oro, per Donna Summer, Jungle Brothers, Queen Latifah. In anni più recenti, ha collaborato con Boy George, Dimitri from Paris, Inner City, Brand New Heavies, Adeva, Cure, Lil Louis, Ultra Natè, Joe Smooth, Style Council.





Il primo ingaggio arriva nel 1975, ma soltanto qualche anno dopo, quando cessa la sua esperienza con la redazione del Daily News, decide di intraprendere definitivamente la strada del disc jockey. Inizia la longeva collaborazione con la famosa emittente newyorkese, radio Kiss FM e, nell’82, diventa resident nello Zanzibar Club, dove rimarrà per molti anni, lavorando anche in altri club illustri. Tra tutti, lo Studio 54 di New York. Contestualmente, esporta in Europa il cosiddetto "Garage Sound di New York": sia al Ministry of Sound di Londra che all’Echoes di Rimini. Dopo la parentesi europea, torna in America per lanciare la "Yellorange", una delle etichette house più prestigiose, che poi nel 2005 passerà il testimone alla "Tony Records", che ottiene in pochissimo tempo ottimi risultati.





Stephani Ojemba, in arte Ste, è invece una cantautrice che, negli ultimi tempi, sta spopolando sui social. La sua musica unisce proprio tutti e l’influenza della città partenopea che l’ha accolta emerge nella maggior parte dei suoi brani. Ste ha 25 anni, è nata a Lagos, in Nigeria, ma proprio per le difficoltà nella vita nel Paese d’origine, la sua famiglia ha deciso di migrare in Italia, dove la cantautrice è cresciuta con la mamma. È stata proprio una famiglia napoletana ad aiutarle a integrarsi. La passione per la musica nasce durante l’infanzia: prende parte a recite, cori e progetti scolastici in cui può mostrare il suo talento. La carriera inizia nel 2022 con il primo inedito, "Ansia", in cui parla di aspetti nascosti della sua vita e del suo carattere. Seguono "Ki lo sa" e "Red". Oltre ai brani, su TikTok si diletta anche nelle cover di canzoni note. Le sue ispirazioni sono Mina e Pino Daniele.





Ma la lunga Notte di San Lorenzo non finisce qui. La magia del club proseguirà con il sound dei djs Giorgio Vinciguerra e Chevaline, pronti a far ballare in questo attesissimo appuntamento estivo. Prevendite sull’app "Canneto Beach". Info: 0995332037.