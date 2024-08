LITTLE FARM Festival: 29, 30 e 31 agosto ad Alberobello

ALBEROBELLO - Non c’è fine estate che si rispetti senza il LITTLE FARM Festival ad Alberobello, l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Alberobello con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e alle Manifestazioni e dell’Assessorato alle Politiche Sociali, che porta in scena un format unico in un contesto “green”, al tramonto con la complicità di artisti di fama nazionale e internazionale.“Siamo lieti di dare, anche per quest’anno, continuità a un progetto culturale che invita lo spettatore a vivere l’esperienza artistica in luoghi ‘fuori’ dal comune, in un teatro naturale senza muri e senza confini per incontrare l’altro, la natura e l’arte.” Spiega il primo cittadino, Francesco De Carlo. “A tutto ciò si aggiunge la volontà di dare sostegno a un’attività di impresa che nasce da giovani talenti locali, a cui auguriamo di continuare a portare avanti con creatività, tenacia e determinazione le prossime edizioni del Farm Festival”.La prima data è prevista per giovedì 29 agosto con la FARM EXPERIENCE, che vedrà protagonista la performance di una Roda de Samba, in cui 10 musicisti del collettivo Substantia Nigra & guests in cerchio porteranno una tradizione popolare brasiliana suonando, cantando e ballando canzoni del grande repertorio brasiliano, il tutto al tramonto nel cuore di Alberobello in Largo Martellotta. Dal 2005, la Roda de Samba è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.Il giorno successivo, venerdì 30 agosto, ci si sposta nella località Bosco Selva per il format FARM KIDS: un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie con il Ludobus di enormi giochi in legno a cura della Fondazione Giovanni Paolo II onlus, performance teatrali Storie in bicicletta di e con Dino Parrotta della compagnia Teatro dei Leggeri e laboratori didattici e manuali a tema ‘naturalistico’ con educatrici professioniste. FARM KIDS è un evento a misura di bambini che già nella passata edizione ha riscosso grande partecipazione: un pomeriggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie, tra natura, gioco, arte e creatività.Si chiude poi sabato 31 agosto sempre al Bosco Selva, addentrandosi nell’area verde, con il format FARM GREEN dove alle 17:00 si partirà con una passeggiata botanica con Gianni Signorile dell’Associazione Masseria dei Monelli - Rizomi a conoscere dettagli e curiosità sulle piante e gli alberi del luogo e, a seguire, alle 17:30 ci sarà “Cedi la strada agli alberi”. A ad accompagnare i visitatori all’ombra del bosco ci saranno i versi ecologici, le letture e le conversazioni con il poeta- scrittore-paesologo FRANCO ARMINIO."Siamo entusiasti di portare il FARM Festival ad Alberobello, un paese e una comunità a cui siamo fortemente legati. È qui che la nostra avventura ha avuto inizio con la Piccola Bottega Popolare ormai oltre 15 anni fa, proseguendo con il centro culturale G_Lan per circa 7 anni, che ha dato vita a moltissimi progetti giovanili e culturali, tra cui il FARM Festival nel 2012. Nel 2018 abbiamo portato ad Alberobello il FARM Food con esposizioni, perfomance e gastronomia in un percorso culturale nel Rione Aia Piccola. Dallo scorso anno, insieme all'Amministrazione comunale, abbiamo scelto di realizzare tre eventi speciali in luoghi suggestivi, eventi più "piccoli", al tramonto, di scoperta, nei quali incontrarsi, incuriosirsi, per un’esperienza sostenibile, vivibile e organica ai luoghi che andrà ad abitare." Spiega il collettivo del Consorzio I MAKE, che organizza il LITTLE FARM Festival.“Crediamo che la contaminazione culturale sia anche frutto del contesto in cui si attua” - concludono Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni e Valentina Liuzzi, Assessora alle Politiche Sociali - “e di qui la scelta di un ‘luogo non luogo’ poetico e naturale in grado di far germogliare la bellezza dentro e fuori dalla dimensione personale dello spettatore. Questa è la capacità trasformativa dell’arte, questa è la mission che cerchiamo di perseguire tanto per i nostri (grandi e piccoli) cittadini quanto per i visitatori che di anno in anno scelgono Alberobello come destinazione culturale”.Little Farm Festival, un format progettato e inaugurato oltre 12 anni fa ad Alberobello, dopo un lungo periodo torna lì dove era nato.