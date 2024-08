Loredana Bertè live a Lecce domenica 18 agosto, ultimi posti disponibili ed è corsa al biglietto

LECCE - Ultimi imperdibili posti per l’attesissimo live della signora del rock italiano, Loredana Bertè. Sarà infatti la nota ed ecclettica artista, nativa di Bagnara calabra, tra le cantanti e cantautrici più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, la protagonista assoluta del "Festival in Rosa", evento organizzato dall’agenzia "Life Spettacoli" di Angela Alemanno. Originale e nel cuore di Lecce la location del concerto: la centralissima piazza Libertini, nel cuore dell’affascinante Lecce barocca, che di fatto torna ad accogliere uno dei live più attesi della prossima estate. Una corsa continua e costante quella per accaparrarsi i posti a sedere del concerto di Loredana, con l’organizzazione costretta agli ultimi appelli, per garantire lo spettacolo a quanti più fans possibili. I tickets sono in vendita su - Ultimi imperdibili posti per l’attesissimo live della signora del rock italiano, Loredana Bertè. Sarà infatti la nota ed ecclettica artista, nativa di Bagnara calabra, tra le cantanti e cantautrici più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, la protagonista assoluta del "Festival in Rosa", evento organizzato dall’agenzia "Life Spettacoli" di Angela Alemanno. Originale e nel cuore di Lecce la location del concerto: la centralissima piazza Libertini, nel cuore dell’affascinante Lecce barocca, che di fatto torna ad accogliere uno dei live più attesi della prossima estate. Una corsa continua e costante quella per accaparrarsi i posti a sedere del concerto di Loredana, con l’organizzazione costretta agli ultimi appelli, per garantire lo spettacolo a quanti più fans possibili. I tickets sono in vendita su https://www.ticketone.it/event/loredana-berte-ribelle-summer-tour-2024-un-inno-alla-liberta-piazza-libertini-18627488/





Presenza magnetica e voce potentissima, di quelle che graffiano dentro e fuori, Loredana Bertè, arriva finalmente a Lecce per cantare le canzoni di una carriera sempre all’insegna della contemporaneità. Quello della Loredana nazionale, è più di un semplice live, si tratterà di un vero e proprio viaggio nel suo percorso musicale, un mondo fatto di pop, rock, blues, reggae, funk e soul. Al centro del racconto la donna, la vita delle donne, le loro esperienze insieme alle canzoni di una carriera che si rinnova continuamente e che dal vivo sono esplosione di energia, vita e talento. Aspetti unici, dimostrati dalla poliedrica ed innovativa, anche qualche mese fa, durante l’ultimo Festival di Sanremo, dal quale è uscita come vincitrice morale per il brano "Pazza" che, tra l’altro, si è aggiudicato il "Premio Mia Martini" dedicato alla sorella. Loredana, a 73 anni suonati, dimostra ogni giorno di più di essere lei la regina del rock italiano. Dopo avere interrotto il tour a causa di un malore, è ritornata in pista in gran forma e, non contenta, si è già assicurata anche le tappe estive in giro per la penisola. Insomma, Loredana è inarrestabile e presto incanterà ed animerà con tutta la sua energia e forza Lecce.





"Ribelle Summer tour 2024". La Bertè porta in scena un inno alla libertà.





Il 2024 è un anno importante nella carriera di Loredana Bertè: sono cinque decenni che l’artista naviga tra le onde e i venti della scena artistica. Per raccontare tutte le sue mille vite è uscita "Ribelle" una splendida raccolta in 3 cd, 2 lp ed in digitale con 57 brani (3 cd) e tra questi anche "Pazza", presentato al Festival di Sanremo e diventato subito una hit. Il tour di Loredana parte in estate e da luglio farà tappa in tutta Italia. "Ribelle" è un inno alla libertà, uno show completo che porta in scena tutto il mondo dell’artista e la sua carriera. Una hit dopo l’altra, da Non sono una signora a Dedicato, da Non ti dico no a Pazza, per un concerto con interpretazioni ricche di energia e rara intensità. Pop e rock, blues e reggae per una grande festa della musica celebrata da un’artista che con il suo talento unico e indomabile ha generato una delle storie più significative nella storia dello spettacolo italiano.





Festival in Rosa biglietti ed infoline





Si tratta di un format originale, un percorso itinerante di arte, cultura e spettacolo. Pensato e creato da una donna per le donne. Ogni evento è focalizzato sul valore universale delle donne e sulle problematiche inerenti le violenze, le discriminazioni e le disuguaglianze di cui sono oggetto. "Il nostro festival – spiega Angela Alemanno - fa da trait - d’union tra la creatività artistica tutta rigorosamente al femminile e l’impegno in ogni ambito: sanitario, politico, economico ed istituzionale. Obiettivo unico mettere in evidenza proprio il potenziale della figura femminile nella società che, nonostante tutto, continua a sperare in un cambiamento". La prevendita ufficiale per i biglietti del concerto si svolge su www.ticketone.it e l’infoline è raggiungibile al 3665215219.