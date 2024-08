Vitigliano, martedì 13 agosto la seconda edizione della 'Festa della Friseddrha Salentina'

Il piatto più iconico della tradizione culinaria salentina, la frisella, incontra la contemporaneità del gusto: è l’intento del locale Circolo Cittadino, presieduto da Pompeo De Paolis, che per il secondo anno consecutivo organizza a Vitigliano, in piazzetta degli Angeli, la Festa della Friseddrha Salentina martedì 13 agosto. Il piatto più iconico della tradizione culinaria salentina, la frisella, incontra la contemporaneità del gusto: è l’intento del locale Circolo Cittadino, presieduto da Pompeo De Paolis, che per il secondo anno consecutivo organizza a Vitigliano, in piazzetta degli Angeli, la Festa della Friseddrha Salentina martedì 13 agosto.





L’evento, infatti, fonde terra, mare e tradizione: immancabili le classiche frise che lasciano però anche spazio all’innovazione introducendo le novità delle friselle gourmet, di mare e anche dolci, declinazioni di un piatto che rappresenta l’identità di un intero territorio e si rinnova mantenendo ben salde le sue radici.





Il Circolo Cittadino, no profit che conta al suo interno circa 150 soci, opera nel sociale e per la valorizzazione del territorio proponendo diversi eventi e manifestazioni di cui la Festa della Friseddrha Salentina è la massima rappresentazione in estate. Per il prossimo anno, poi, sono già in programma la fiera di sant’Eligio e la corsa della Via Francigena, eventi che stanno via via raggiungendo una considerevole importanza.





Di contorno alla parte culinaria, invece, martedì 13 agosto a Vitigliano vi sarà l’intrattenimento musicale a cura di Aria Corte. L’evento è organizzato in collaborazione con IPSEO Santa Cesarea Terme e con il patrocinio del Comune di Santa Cesarea Terme.





Apertura degli stand gastronomici alle ore 20.30.