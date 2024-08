Mesagne, lunedì 5 agosto Cristina D’Avena al centro commerciale AppianticA: si torna bambini con le più belle sigle TV

MESAGNE (BR) - Cristina D’Avena, ovvero la regina indiscussa delle più belle sigle di cartoon, lunedì 5 agosto sarà ospite al centro commerciale AppiAnticA di Mesagne. - Cristina D’Avena, ovvero la regina indiscussa delle più belle sigle di cartoon, lunedì 5 agosto sarà ospite al centro commerciale AppiAnticA di Mesagne.





I Puffi, Kiss me Licia, Mila e Shiro, Pollon, Occhi di gatto, Sailor Moon, Creamy, Magica Emy, Georgie, Là sui monti con Annette, Una spada per Lady Oscar sono solo alcune delle sigle che hanno tenuto bambini di oggi 30, 40 e 50 anni con occhi e orecchie incollati al televisore. La voce? Sempre la sua, quella della mitica Cristina D’Avena.





La lista dei brani che l’artista bolognese ha cantato in oltre 40 anni di carriera è lunga se non impossibile da ricordare, eppure è pressoché certo che, alle prime note di ogni indimenticabile pezzo musicale - che per milioni di italiani rappresenta anche un pezzettino d’infanzia - la memoria potrebbe facilmente tornare. E insieme alla memoria tornano le parole e le strofe complete, da intonare senza esitazioni.





Tra gli appuntamenti più attesi del Radio Ciccio Summer Tour, lo spettacolo si svolgerà a partire dalle ore 20. L’evento è gratuito.





Figlia di un medico pugliese e di una casalinga marchigiana, Cristina D’avena esordisce a poco più di 3 anni nel mondo della musica cantando Il valzer del moscerino allo Zecchino d’Oro del 1968. Resta come componente nel Piccolo Coro dell’Antoniano fino al 1976 e nel 1981 incide la sua prima sigla per un cartone animato dal titolo Bambino Pinocchio. Dagli anni Ottanta al 2018 vende più di 7 milioni di copie. Con la Canzone dei Puffi, nel 1982, riceve il suo primo disco d’oro, mentre nel 1985 con Kiss me Licia conquista il disco di platino. Dal 1983 fino al 2000 partecipa come guest star alla trasmissione Bim Bum Bam. La cantante è tra i 50 artisti che hanno venduto più copie di dischi in Italia. I suoi concerti continuano a riempire le piazze, fermando il tempo di grandi e piccini.