Meteo: weekend con forti temporali e nubifragi

Seguiamo con attenzione il fronte di aria fredda di matrice Groenlandese che ha appena raggiunto le Isole Britanniche causando un vero e proprio tracollo delle temperature con minime scese al di sotto dei 7°C. E' quella la perturbazione che raggiungerà l'Italia nelle prime ore della mattinata di domenica generando forti contrasti termici e di conseguenza intense cellule temporalesche destinate a portare acuto maltempo. Domenica dovrebbe essere la giornata più perturbata del weekend ma anche la giornata di sabato vedrà qualche temporale localmente forte perché avremo a che fare col vortice di bassa pressione di matrice afro mediterranea che ha già portato nubifragi al Centro-Nord nella giornata di giovedì e ne porterà qualcuno anche oggi venerdì. La diminuzione generale delle temperature sarà però una prerogativa del fronte freddo quindi non avverrà prima di domenica. Vediamo allora come andranno queste due giornate con un cenno al tempo delle prossime ore:

METEO VENERDÌ PROSSIME ORE: Nord, nuvolosità sparsa con cielo anche temporaneamente nuvoloso al Nordovest ma con scarsa probabilità di fenomeni al mattino. Nel pomeriggio cellule temporalesche in formazione su Alpi/Prealpi e Appennino con possibilità che i temporali nati in Appennino possano spostarsi verso basso Piemonte, Emilia Romagna, bassa Lombardia e basso Veneto. Migliora la sera. Centro, mattinata a tratti nuvolosa per la presenza di velature e stratificazioni anche compatte specie sul lato tirrenico ma non sono previsti fenomeni di rilievo. Nel pomeriggio temporali in formazione sulle zone interne della Toscana e lungo l'Appennino con possibilità che i fenomeni si allunghino sin verso l'entroterra costiero marchigiano. Migliora ovunque la sera. Sud, poche nubi al mattino salvo locale variabilità in Sardegna. Nel pomeriggio molti temporali in Sardegna, anche intensi e in locale propagazione alle coste centro settentrionali. Sul resto del Sud solo una sporadica instabilità convettiva con qualche isolato temporale in Appennino. Temperature in calo in Sardegna. Stabili e sempre molto elevate altrove. Venti deboli o moderati sciroccali sui bacini di ponente, deboli variabili altrove. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi gli altri.

METEO SABATO: Nord, ampie aperture al mattino salvo qualche isolato piovasco su Alpi/Prealpi e Liguria. Nel pomeriggio cellule temporalesche in formazione su Alpi/Prealpi e Appennino con fenomeni che tenderanno a spostarsi verso la pianura piemontese, quella lombarda e quella emiliana. Fenomeni poco probabili altrove. Nel corso della notte e nelle prime ore della mattina seguente intenso peggioramento su Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia con forti temporali e nubifragi. Centro, nuvolosità irregolare con possibilità di qualche isolata pioggia gia in mattinata. Nel pomeriggio molti temporali in formazione sulle zone interne della Toscana e lungo l'Appennino con possibilità che i fenomeni si allunghino sin verso la costa o l'entroterra costiero adriatico. Migliora la sera. Sud, irregolarmente nuvoloso in Sardegna con qualche piovasco possibile fin dal mattino. Nel pomeriggio molti temporali in Sardegna, anche intensi e in locale propagazione alle coste orientali e settentrionali. Temporali anche lungo l'Appennino peninsulare e sulle zone interne della Sicilia con locale propagazione dei fenomeni verso costa molisana e pugliese. Temperature in contenuto calo al Centro Nord, sempre molto elevate a Sud. Venti deboli o moderati sciroccali sui bacini di ponente, deboli variabili altrove. Mari mossi i bacini occidentali, poco mossi gli altri.

METEO DOMENICA: Nord, tempo perturbato su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con forti temporali, nubifragi e grandinate. Fenomeni più sparsi su ponente ligure e Piemonte ma localmente forti. In serata/nottata migliora al Nordovest. Centro, peggiora sin dal mattino su Toscana e Lazio con possibilità di forti temporali in estensione tra il pomeriggio e la sera anche alle regioni orientali. Rischio nubifragi e grandine. Sud, instabilità in intensificazione su Campania e basso Tirreno con possibilità di temporali in estensione tra il pomeriggio e la sera anche ai settori ionici ed adriatici. Temperature in netto calo al Centro Nord e buona parte del Sud. Venti moderati meridionali in rotazione da ENE al Nord e da NO al Centro Sud nella seconda parte della giornata. Mari mossi o localmente molto mossi.