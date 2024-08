Milano Latin Festival: weekend di musica con Alexander Abreu e “Noches De Travesuras Party”

MILANO – Il #MLF2024 inaugura il primo fine settimana di agosto con nuovi imperdibili appuntamenti. Sabato 3 agosto, il palco del Ticketmaster Arena ospiterà l'esibizione di Alexander Abreu y Havana D’Primera, uno dei gruppi musicali più popolari di Cuba. Domenica 4 agosto, invece, ci sarà l’ultima data di “Noches De Travesuras – La Fiesta”, una serata dedicata alle hit degli anni ‘90 e 2000.

Sabato 3 agosto, Alexander Abreu y Havana D'Primera torneranno in concerto al Milano Latin Festival. Fondata da Alexander Abreu nel 2007, la band cubana di Timba è composta da 16 talentuosi musicisti. Abreu è riconosciuto per la sua voce sofisticata e le sue abilità strumentali, che combinano salsa, jazz, funk e ritmi afro-cubani. La band ha pubblicato cinque album in studio e uno dal vivo, ricevendo numerosi premi, tra cui il "Miglior album d'esordio" per "Haciendo Historia" (2009) e il "Miglior album di musica dance popolare" per "Pasaporte" (2013) e "La Vuelta al Mundo" (2015). "Cantor del Pueblo" (2018) ha ottenuto una nomination ai Latin Grammy. Il singolo "Quiero Verte Otra Vez" (2020) è stato molto apprezzato, e l'album "Será Que Se Acabó" (2021) ha vinto il Gran Premio Cubadisco 2022. L'ultimo album, "Pueblo Griffo" (2023), contiene 12 nuovi brani.

Domenica 4 agosto, il fine settimana si chiuderà con “Noche de Travesura - La Fiesta”, una serata dove risuoneranno i successi Reggaeton Old School, le hit degli anni ‘90 e 2000 e i brani più popolari di Patito Feo, Violetta, Casi Ángeles, Flor, Rebelde, Tini, CNCO, Shakira, Ricky Martin e Lali.

Al Milano Latin Festival, ogni sera si balla in quattro diverse Piazze (Urban, Santo Domingo, Cuba e la Piazza Azteca), animate da DJ, animatori e taxi dancer esperti pronti a coinvolgere tutti i presenti.

Inoltre, c’è la possibilità di degustare una variegata scelta di piatti della gastronomia latina. Dallo storico ristorante argentino “Parrilla Gordita” all’area Street Food e degustazioni, vengono proposti piatti provenienti da Brasile, Perù, Ecuador, Repubblica Dominicana e Venezuela.

Si possono provare i gelati artigianali preparati dalla “ice-cream chef” Delia Lopez, i famosi “churros” e i tanti cocktail di origine latina. Infine, si può fare un po’ di shopping nell’area dedicata all’artigianato.