ResExtensa - Porta d'Oriente, il 2 agosto lo spettacolo del collettivo spagnolo Kor'sia

ResExtensa - Porta d'Oriente dà appuntamento il 2 agosto con lo spettacolo conclusivo del laboratorio di altissima formazione condotto dal pluripremiato collettivo spagnolo Kor'sia, alle ore 20:00 al Teatro Abeliano. Un'emozionante esplorazione della poetica di Kor'sia attraverso le performance di giovani eccellenze della danza europea.

Focus Kor'sia rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di immergersi nel mondo creativo e innovativo del collettivo spagnolo Kor'sia, conosciuto per la sua capacità di fondere il potenziale della danza in un linguaggio artistico originale e profondamente evocativo. Durante il laboratorio, i giovani danzatori provenienti da tutta Europa hanno lavorato intensamente sotto la guida esperta dei coreografi Mattia Russo e Antonio de Rosa, sviluppando nuove competenze e affinando le loro tecniche per offrire una performance che promette di incantare e ispirare.L'evento culminerà con un incontro con gli artisti, offrendo al pubblico l'opportunità di dialogare direttamente con i creatori e gli interpreti, scoprendo i processi creativi e le ispirazioni dietro le loro opere. A seguire, un brindisi finale permetterà di festeggiare insieme questo momento di condivisione artistica e culturale.

Il 15 agosto continua “Unite gli Estremi e Avrete il Vero Centro”, la rassegna di ResExtensa - Porta d'Oriente che si inserisce nel cartellone estivo de “Le Due Bari” con uno spettacolo magico anche al sorgere del sole di Ferragosto. Giovedì 15 agosto, alle ore 5.00, lo stabilimento balneare Il Titolo di Bari Palese ospiterà il Concerto all’Alba con la band “Antica Barberia del Corso”, che eseguirà musiche della tradizione folk pugliese e campana. Sarà un appuntamento suggestivo organizzato con l’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, in cui si danzerà ai ritmi della taranta aspettando il sorgere del sole fino alle 6.00, quando la band intonerà l’Alleluia per salutare il nuovo giorno.

Info: 333 711 0677