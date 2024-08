Mitilicoltura: Regione Puglia stanzia 150mila euro

Grazie a quanto previsto dalle leggi regionali 26/2012 - art. 30 e 1/2016 -art. 26, pubblicata la DDS 530 del 24 Luglio 2024 avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della MITILICOLTURA, annualità 2024”.



È quanto mai opportuno il sostegno regionale fortemente voluto dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, visto il perdurarsi dello stato di difficoltà in cui versa il settore, a causa della presenza di fenomeni ambientali di vario genere.



A beneficiarne potranno essere le imprese di molluschicoltura detentrici di superfici in concessione, in corso di validità, per la coltivazione dei mitili, che operano in territori colpiti da fenomeni di inquinamento delle acque derivanti dalle attività industriali e/o da fenomeni stabili di surriscaldamento delle acque rispetto alle ordinarie condizioni di coltura.





Il contributo per ciascuna unità produttiva è calcolato moltiplicando i metri lineari delle file e long line (alle quali vengono appese le reste di mitili), per il il contributo fisso pari a € 3,80.



Si specifica che il valore di tale contributo fisso è determinato tenendo conto della perdita media di produzione di mitili, variabile da 40 a 60 kg. a metro lineare, su un filare di 20 metri contenente circa 30 reste di mitili in media.



Non sono ammissibili richieste di contributo per importi inferiori a Mille euro.



La dotazione finanziaria del presente Avviso è di 150Mila €, fatte salve ulteriori disponibilità di risorse che potranno essere allocate in seguito alle richieste pervenute dai beneficiari, sulla base delle disponibilità del capitolo del bilancio e fino alla sua concorrenza.



La domanda, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC:

Tutti i documenti devono essere prodotti in formato elettronico PDF/A, firmati digitalmente in PAdES ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo sopra indicato. La domanda, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere trasmessa all’indirizzo PEC: risorseittiche.regione@pec.rupar.puglia.it , lo ribadiamo, entro il 29 agosto 2024, salvo proroga.Tutti i documenti devono essere prodotti in formato elettronico PDF/A, firmati digitalmente in PAdES ed inviati esclusivamente tramite PEC all’indirizzo sopra indicato.



L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della mitilicoltura pugliese (art. 30 L.R. n. 26/2013 e art. 26 L.R. 1/2016) - Annualità 2024. DENOMINAZIONE della ditta/impresa”.



Ecco il bando:

BARI - Il nostro impegno per Taranto continua, con atto concreti, infatti dalla Regione Puglia arriva l’avviso pubblico per il sostegno alla mutilicoltura. Così Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.