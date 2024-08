Mutualismo, arte e internazionalismo: a Trani la prima delle tappe pugliesi della Carovana dei Mutualismi

TRANI - La Rete dei Mutualismi è ormai una realtà consolidata: lo conferma la Carovana dei Mutualismi che anche quest’anno percorrerà tutto il territorio nazionale. Nel corso di ogni tappa verrà presentato il Manifesto dei Mutualismi, il documento che è stato redatto dalle tantissime organizzazioni che della Rete fanno parte e che è tuttora aperto ai contributi e alla partecipazione di tutte e di tutti.In Puglia sono previste due tappe: una a Bari al Bread&Roses, spazio di mutuo soccorso, il 13 e 14 settembre, e l’altra a Trani il 30 agosto presso l’Hub PortaNova in Via Nigrò n. 18, lo spazio che stiamo gestendo con la omonima Cooperativa di comunità PortaNova.Il programma della tappa del 30 agosto a Trani è variegato e interessante, ricco di eventi culturali e di momenti di condivisione, convivialità e di approfondimento con interventi dei rappresentanti di diverse realtà solidali del territorio, dell’Assessora ai servizi sociali Alessandra Rondinone e del dirigente all’Ufficio di Piano Zona Dott. Alessandro Nicola Attolico:Buone pratiche di mutualismo: esperienze di monete solidalePresentazione della piattaforma Solidarity CoinLe monete parallele rappresentano uno strumento flessibile e innovativo per affrontare sfide economiche e sociali, contribuendo alla resilienza e alla coesione delle comunità che le adottanoL’utilizzo delle monete parallele può essere uno strumento di connessione di un ecosistema mutualistico e può servire a diversi scopi sociali, come stimolare l’economia locale, sostenere piccole imprese, e rafforzare il senso di comunità: per esempio, incentiva i residenti a spendere in attività locali, mantenendo il denaro all’interno della comunità e riducendo la dipendenza dai mercati speculativi esterni. Inoltre, le monete parallele possono essere usate per promuovere comportamenti etici e sostenibili, come il commercio equo e il rispetto dell’ambiente, attraverso meccanismi premiali in cui chi adotta pratiche virtuose viene ricompensato con questa moneta.Piattaforma Solidarity Coin (Trani-Bisceglie)Lira Popolare (Barletta)Ore 13.00Pranzo ComunitarioOre 16.00Assemblea PubblicaSi discuterà di mutualismo, gestione dei beni comuni e promozione del territorio, di teoria e prassi di trasformazione di un bene pubblico in bene comune e relativi strumenti di gestione, con particolare focus sull’esperienza della Cooperativa di Comunità PortaNova, con bilanci e prospettive ad un anno dall’inizio delle attività.Ore 18.30Kurdistan: confederalismo democratico, mutualismo e resistenzaPresenta la giornalista Alessia Manzi: previsto collegamento con i territori del Rojava.Alessia Manzi è autrice di reportage su migrazioni, diritti umani e Medio Oriente. Collabora con testate nazionali e internazionali come L’Espresso, La Repubblica, Balkan Insight, Der Taz e altre ancora.Ore 20.00Apertura spazio espositivo di HUB Porta NovaInaugurazione mostra: “ART EXHIBITION” – Visual Artdirezione artistica Davide Di LauroUna mostra d’arte che abbraccia diverse forme di espressione artistica, fotografia e pittura. L’evento è un’opportunità per esplorare le nuove realtà dei giovani artisti, promuovendo la libera espressione e il dialogo attraverso l’arte. L’obiettivo è creare un ambiente in cui l’arte possa unire e ispirare, offrendo una piattaforma per le voci emergenti nel panorama artistico contemporaneo.Espongono gli artisti: Alessio Gagliardi, Davide Di Lauro, Silvia Amicarelli, Sara Mancini, Nina Karablin, Ninni Sansonne, Martina ScaringiDalle ore 20.30Apericena + esibizione di Ashti Abdo, musicista polistrumentista Kurdo (a pagamento)Durante l’apericena si potranno degustare piatti etnici e vini della Cantina Mirvita e Birre Sbam!.Mirvita traccia con coraggio un modello nuovo di generare sviluppo coniugando in modo sistemico sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale. Una visione, un approccio sostenibile che guarda ai consumatori e alle comunità locali. https://mirvita-artevino.it/SBAM – Social Brewery Alta Murgia. Passione per la birra artigianale e missione sociale in un unico progetto. Questo è SBAM! il primo birrificio sociale di Puglia con sede a Poggiorsini (BA), inaugurato nel dicembre 2017. https://www.birrasbam.it/Ashti Abdo, Aleppo. Cantante, musicista polistrumentista e compositore curdo nativo del villaggio di Afrin. In Italia si esibisce come solista e si unisce a diversi a progetti come: i Domo Emigrantes (2012), l'ensemble Piccola Banda Rebelde canta De Andrè (2014), il racconto della guerra con l’improvvisazione Beja insieme ad Angelo Petraglia e Francesco Forzani (2015) e il trio AbdoBudaMarconi (2016); disco entrato nella Transglobal world music chart. Nel corso di questi anni, Ashti non abbandona lo studio del sax e arricchisce il suo bagaglio musicale con altri strumenti come mandolino, percussioni, duduk. Vincitore del premio DoReMiFaSud (2018), nel 2020 si esibisce come ospite per il concerto di Capodanno che si tiene al Teatro Massimo di Palermo. Nel 2021 e nel 2022 partecipa rispettivamente alle rassegne “Dal locale al globale” del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’università di Cremona ed a “L’Altra Musica-Incontri con le musiche etniche e popolari” del conservatorio Vivaldi di Alessandria. Nel 2023, con il trio Abdo Buda Marconi ha pubblicato “Oltremura”, disco entrato nella Transglobal Music Chart. Recentemente, invece, ha esordito con la formazione Fusaifusa: il loro primo disco, “Lamana”, è uscito a marzo del 2024.Per programma completo, info e prenotazioni: https://www.hubportanova.it/event/abdo/