San Michele Salentino, via alla 22ª edizione del Festival del Fico mandorlato

SAN MICHELE SALENTINO - Sarà davvero particolare la 22ª edizione del «Festival del Fico mandorlato», che si svolgerà a San Michele Salentino, da venerdì 30 agosto a domenica 1° settembre. Organizzato dall’associazione di promozione sociale “Hortus Puglia”, in collaborazione con il Comune di San Michele Salentino e dalla Provincia di Brindisi, il patrocinio di Regione Puglia, Camera di Commercio Brindisi-Taranto e Gal “Alto Salento”, e sponsorizzato da Monteco, il Festival è stato presentato ufficialmente questa mattina nel corso di una conferenza stampa, svoltasi nel Palazzo della Provincia con gli interventi del presidente di “Hortus Puglia”, Pierangelo Argentieri; del sindaco del Comune di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, del presidente della Provincia, Toni Matarrelli, della consigliera provinciale delegata alla cultura. Rosalia Fumarola, del sindaco di Xaghra (Malta), Victor Curmi, componente della "Ficus-Net: la Rete Mediterranea delle Città del Fico".Ruolo principale nell’organizzazione della kermesse di quest’anno è stato affidato ai giovani "fichetti", rappresentati in conferenza da Francesco Termite, in qualità di coordinatore.Il presidente di "Hortus Puglia", Pierangelo Argentieri, ha sottolineato l'importante coinvolgimento dei giovani "fichetti" nell'organizzazione dell'edizione di quest'anno del Festival, evidenziando come il programma rispecchi l'innovazione e le radici storiche del territorio. Toni Matarrelli, presidente della Provincia, ha confermato che gusto e tradizione continuano a consolidare la qualità del Festival, che si afferma sempre più come un esempio di valorizzazione del territorio. Il sindaco Giovanni Allegrini ha definito il 2024 un anno speciale per il Festival, grazie alla collaborazione con "Hortus Puglia" e alla produzione di un fico mandorlato di altissima qualità, nonostante un calo nella produzione. Rosalia Fumarola, ha richiamato la storia della kermesse partita come fiera e trasformata nel tempo in un Festival capace di promuovere storia e cultura del territorio. il sindaco di Xaghra, Victor Curmi, ha confermato la volontà di continuare a collaborare nella rete Ficus-Net per sviluppare progetti di sostegno ai produttori locali.E dunque domani, venerdì 30 agosto, concerto all’alba, presso Borgo Ajeni, che aprirà così il sipario del Festival alle ore 5.50 del mattino. Giacomo Bozzi e Stefania Argentieri allieteranno l’alba con il loro repertorio, che spazia dai brani della tradizione a quelli che compositori come Ennio Morricone e Nicola Piovani.Quindi il taglio del nastro della cerimonia di inaugurazione, preceduta dalla conferenza delle 19:30, presso il bosco realizzato in piazza Marconi, che vedrà protagonisti i Comuni della rete Ficus-Net. Si discuterà qui di turismo lento, di spopolamento dei borghi e del “caso Biccari”, con il prezioso intervento di Mario De Angelis, presidente di Ecol Forest, la cooperativa forestale che, tra le altre cose, si occupa del parco avventura di Biccari e i vari sindaci amministratori della rete Ficus-Net.Nella stessa serata, negli ambienti adiacenti alla piazza, avrà poi luogo la XIV edizione del concorso enologico. La Selezione-Concorso, in collaborazione con l’AIS Puglia, riservata alle aziende vitivinicole pugliesi vedrà, dopo un’attenta valutazione da parte di una giuria tecnica e popolare, il riconoscimento del miglior vino dolce pugliese in abbinamento al Fico Mandorlato. Sabato 31 agosto, il festival vivrà il suo momento musicale, in piazza Marconi, a partire dalle ore 21:00. Saranno impegnati i "Terraross", suonatori e menestrelli della Bassa Murgia. Il gruppo musicale pugliese combina in maniera autentica le sonorità della pizzica, della tarantella, della tammurriata ed il folk.Sia sabato 31 agosto, sia domenica 1° settembre sarà presente la Mostra Pomologica del Fico e Frutti antichi a cura del dott. Francesco Minonne, biologo (Azienda Agricola Ruralia - APS Terrarossa).Domenica 1° settembre, la chiusura di questa 22esima edizione che vedrà per la prima parte della serata, a partire dalle ore 21.15, fino alle ore 22.15, lo spettacolo di danza contemporanea che avrà luogo in Piazza Marconi e che prende il nome di “Quattro temperamenti”. Un viaggio attraverso le personalità umane firmato dal coreografo Nicola Simonetti. A seguire, intorno alle 22.30, ad animare la seconda parte della serata, musica di tutti i generi colorerà il centro della piazza Marconi con il TRIO MUSICALE CREATIVE: Giovanni Chirico (sax), Donato Quarto (chitarra), Davide Chiarelli (percussioni). Il trio coinvolgerà il pubblico assieme a un live show curato dalla compagnia e i ballerini di CREATURA DANCE RESEARCH.