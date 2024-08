A Trani Walter Ricci e Karima emozionano sulle note dei grandi classici della musica italiana

TRANI - In una serata d’estate, nella meravigliosa cornice di Palazzo Delle Arti Beltrani, con il progetto “Italian Evergreen”, Karima e Walter Ricci hanno reso omaggio ai grandi successi degli anni 50 e 60 del nostro repertorio musicale italiano, rimaste nella storia e che hanno segnato gli usi e i costumi di un'intera generazione.Il musicista napoletano Walter Ricci, apprezzato anche a livello internazionale, ha dato il via alle danze presentando il suo nuovo lavoro dal titolo “Napoli in Jazz”, un disco che raccoglie i classici americani, arricchiti dalla teatralità e musicalità che il linguaggio partenopeo riesce ad apportare.

Arriva Karima, avvolta in un bellissimo abito rosa intenso e la sua voce calda e potente. I due artisti hanno eseguito, in chiave soul jazz, i classici senza tempo, da Smile di Charlie Chaplin a Malafennina di Totò, passando per Parlami d’amore Mariù e Il cielo in una stanza. Il momento più toccante l’omaggio a Burt Bacharach con Close o you. Karima è stata una delle poche fortunate ad essere prodotta dall’immenso compositore americano, che proprio l’anno scorso ci ha lasciato all’età di 95 anni.

Sul palco Walter Ricci e Karima hanno dimostrato di avere un’intesa perfetta, confermando ancora una volta il loro grande talento e regalando emozioni al pubblico.