Trasporto scolastico: l’assessore Ciliento ha incontrato le società del TPL per verificare che sia tutto pronto per l’avvio dell’anno scolastico

BARI - Questa mattina l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, ha incontrato le società che gestiscono il trasporto pubblico locale su gomma per un confronto relativo all’avvio del nuovo anno scolastico e dei servizi TPL dedicati. Incontro che è stato anticipato da un confronto a metà giugno tra Assessorato e Ufficio Scolastico Regionale della Puglia nel quale è stato chiesto all’USR di sollecitare le scuole a inviare alle società di trasporto, e per conoscenza alla Regione, i dati relativi agli studenti pendolari e l’orario scolastico che verrà adottato.Dall’incontro di oggi è emerso che le società di trasporto hanno recepito le segnalazioni arrivate finora dalle scuole per la definizione del programma di esercizio del servizio TPL integrativo scolastico. In particolare ci si è adeguati alla sempre più diffusa adozione della settimana corta, con relativo slittamento dell’orario di uscita da scuola in media tra le ore 14 e le 15, e si sono verificati i collegamenti con i plessi scolastici più grandi che mobilitano il maggior numero di studenti pendolari.“Le società di TPL sono pronte ad avviare il servizio scolastico sulla base degli orari definitivi comunicati dalle scuole – ha commentato l’assessore Ciliento -. Noi abbiamo deciso di muoverci per tempo e soprattutto di tenere aperto un tavolo di confronto con USR e società di trasporto per fare in modo che non manchi il dialogo e che al nascere di nuove esigenze si possa intervenire tempestivamente. Ma per evitare imprevisti e disagi, sarebbe bene che le scuole che ancora non hanno comunicato i loro orari e le loro esigenze alle società di trasporto lo facciano quanto prima, in modo da adeguare i programmi di esercizio dei servizi integrativi scolastici, se non da subito, almeno nei prossimi mesi.”L’incontro ha aperto anche la strada a future strategie condivise per cercare di conoscere con maggior dettaglio e con largo anticipo le esigenze degli studenti pendolari dei singoli plessi scolastici pugliesi, così da arrivare sempre più organizzati e pronti al suono della prima campanella di settembre.“Non mi aspetto che tutto sia perfetto nelle prime settimane di scuola - ha concluso l’assessore – ma auspico che i disagi siano minimi e facilmente risolvibili, proprio perché ci siamo attivati con largo anticipo e soprattutto perché abbiamo instaurato un dialogo importante fra tutte le parti coinvolte.”