Nuovo appuntamento a Polignano a Mare con il soprano Maria Cristina Bellantuono ed il pianista Onofrio Della Rosa

POLIGNANO A MARE - La X edizione di Ad Libitum, l’ormai storica rassegna musicale organizzata a Polignano a Mareda Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini,coincide con un anniversario molto importante: quello dei cento anni dalla morte di Giacomo Puccini. Ad Libitum omaggia, quindi, il compositore “Grande come il mare” - come riporta il titolo citando la celebre Bohème - con un appuntamento nel Chiostro Sant’Antonio il 18 agosto alle ore 21:00.Dopo il successo delle scorse edizioni in cui ha omaggiato Renata Tebaldi e Maria Callas a 100 anni dalla nascita, torna a Polignano il soprano Maria Cristina Bellantuono in duo con il pianista Onofrio Della Rosa e accompagnata dalla voce narrante di Maurizio Pellegrini. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali tra cui il prestigioso Renata Tebaldi della Repubblica di San Marino, la Bellantuono è stata protagonista di diverse produzioni al Teatro Comunale di Bologna (Lohengrin, Walküre) ed ha debuttato a settembre 2023 nel ruolo eponimo della Turandot di Giacomo Puccini per la stagione del Teatro Petruzzelli di Bari.Con oltre 25 produzioni annuali e 100 artisti coinvolti - molti dei quali under 35 - Ad Libitum è riconosciuta tra le maggiori manifestazioni per ricaduta in termini occupazionali, di offerta culturale, di valorizzazione dei luoghi e di formazione nel territorio del sud barese, tanto da ottenere anche il riconoscimento del Ministero della Cultura, attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo e della Regione Puglia.Biglietti:Intero 13 euroRidotto 10 euro per under 25 e over 65Prevendite al botteghino, punti fisici del circuito Vivaticket oppure online su www.vivaticket.com Info www.adlibitumfestival.it Telefono e WhatsApp: (+39) 392 964 2809 / (+39) 338 229 5966