'Oltre', Raf Depalo in concerto: domenica 11 agosto in piazza Orsini a Mesagne

MESAGNE (BR) - Serata all'insegna della musica con Raffaele Depalo in piazza Orsini del Balzo a Mesagne, l'appuntamento è per domenica 11 agosto a partire dalle ore 21:30. Con il concerto "Oltre", il cantante mesagnese rende omaggio a Claudio Baglioni attraverso l'interpretazione dei brani più emozionanti del celebre cantautore romano. L'ingresso è gratuito.





Sul palco insieme a Raffaele Depalo, voce e piano, si esibiranno: Roberto Cati alla batteria; Dario Nigro alle chitarre; Filippo Motore al basso, Giorgia Depalo e Alessandra Merico, coro, insieme una squadra di musicisti già nota al pubblico per l’impegno dimostrato in altre audaci esperienze musicali. Ciascuno di loro nel 2024 ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura artistica, cimentandosi con brani noti e cari a più generazioni di sognatori, con l’auspicio che la loro proposta possa contribuire a valorizzare la canzone italiana d'autore. Il concerto è a cura della cooperativa "Esibirsi" in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Mesagne.