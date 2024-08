Sicurezza, Bellomo (Lega): 'Ordinanza sindaco Bari condivisibile, sia solo primo passo'

"Non posso dunque che sostenere oggi - prosegue Bellomo -, in coerenza con quanto ho sempre dichiarato, l’ordinanza anti-bivacco del neo sindaco. Mi auguro, anzi, che questo sia solo un primo passo e che il provvedimento sia esteso a tutte le piazze della città. Bari sia restituita ai baresi, diventi totalmente vivibile e senza zone d’ombra. Non è con la falsità del politicamente corretto che si fa il bene della collettività. Nessuno vuole penalizzare nessuno, ma esistono delle regole di civiltà e sicurezza che vanno sempre tutelate. L’ordinanza di Leccese è più che giusta e rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alla visione favolistica di Decaro. Per questo trova il mio sostegno, ma soprattutto quello della maggioranza dei baresi. Se poi la sinistra si spacca su una scelta del genere, ciò dimostra che i cartelli elettorali privi di valori comuni non resistono quasi mai alla prova dei fatti. Ma questo è un altro discorso…” conclude Bellomo.

BARI - “Dal giro di vite al giro di Vito il passo è breve e condivisibile. Il provvedimento del sindaco Leccese in materia di sicurezza e di decoro urbano va nella giusta direzione. Quando denunciavamo in tempi non sospetti lo scempio nel centro cittadino, vietato ai baresi onesti e dominio assoluto del degrado più totale, c’era qualcuno pronto a negare l’evidenza". Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.