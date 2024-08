'Organismo sociale di settore del volontariato', la proposta del Presidente di Impegno 95 Gaetano Balena

BARI - Il Presidente dell'Associazione Impegno 95, Dott. Gaetano Balena, ha presentato una proposta innovativa per il Comune di Bari: l'attivazione di un "Organismo Sociale di Settore del Volontariato". Questo nuovo organismo si propone come una rete di associazioni del Terzo Settore, mirata a migliorare la collaborazione e l'efficacia delle iniziative sociali sul territorio.L'idea centrale è quella di coinvolgere attivamente le associazioni che operano in diversi ambiti sociali, come l'immigrazione, la devianza minorile, la disabilità e altri settori di intervento. Il Dott. Balena sottolinea l'importanza di creare un coordinamento tra queste realtà, in modo che possano unirsi e lavorare in sinergia.Un punto chiave della proposta è l'elezione di un Direttore e di un portavoce, scelti dai Presidenti delle singole associazioni, che avranno il compito di dialogare direttamente con le istituzioni pubbliche. Questo permetterà di avere una rappresentanza unificata e forte, in grado di portare avanti le istanze del volontariato in maniera più efficace.Inoltre, i progetti sociali dovranno essere realizzati dai singoli settori del volontariato, ma presentati in collaborazione con le istituzioni locali per ottenere i finanziamenti necessari. Questo approccio mira a garantire che le iniziative siano ben strutturate e sostenute, con un impatto positivo reale sulla comunità.La proposta del Dott. Gaetano Balena potrebbe rappresentare un importante passo avanti per la città di Bari, favorendo una maggiore coesione tra le associazioni di volontariato e una collaborazione più stretta con il settore pubblico. L'obiettivo finale è quello di creare una rete solida e coordinata che possa rispondere in modo più efficiente alle sfide sociali del territorio.Per ulteriori informazioni o per aderire alla proposta, è possibile contattare il Presidente di Impegno 95 all'indirizzo email info@impegno95.it.