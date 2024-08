Oria, torna la 'Grande Caccia al tesoro Medioevale'

ORIA (BR) - Torna ad Oria la "Grande Caccia al tesoro Medioevale". Giunge alla sua diciassettesima edizione la Grande Caccia al Tesoro Medioevale dell’Oratorio S.I.N.G, il gioco per tutta la famiglia con tantissime novità: nuovi personaggi inseriti nella ricerca del tesoro, nuove prove da superare, nuova modalità di ricerca del tesoro e, soprattutto, due grandi premi uno per la squadra prima classificata alle prove, ed uno per chi trova il tesoro. - Torna ad Oria la "Grande Caccia al tesoro Medioevale". Giunge alla sua diciassettesima edizione la Grande Caccia al Tesoro Medioevale dell’Oratorio S.I.N.G, il gioco per tutta la famiglia con tantissime novità: nuovi personaggi inseriti nella ricerca del tesoro, nuove prove da superare, nuova modalità di ricerca del tesoro e, soprattutto, due grandi premi uno per la squadra prima classificata alle prove, ed uno per chi trova il tesoro.





Splendida la location, lo storico Parco Montalbano, stupendo polmone verde ai piedi del castello. Il gioco, come consuetudine, è composto da due momenti: il primo è quello della ricerca dei personaggi ed il superamento delle prove, tale momento comporrà la lista di partenza delle squadre alla ricerca del tesoro; il secondo, invece, prevede la ricerca del "forziere" contenente il premio finale del valore di circa novecento euro. Ad essere premiati saranno la squadra più numerosa, il concorrente più anziano, il concorrente più giovane, la squadra giunta al primo posto prove che, oltre alla coppa, sarà premiata con un tesoretto dal valore di € 500 il tesoro, invece, è del valore di € 700.





"Siamo entusiasti – commenta il Presidente del S.I.N.G. Federica Caniglia – per la risposta ricevuta, abbiamo chiuso le iscrizioni raggiungendo duecento presenze, numero massimo previsto, con alcuni giorni di anticipo. Molti i partecipanti che giungeranno dai paesi limitrofi. Siamo contentissimi!".





In ricordo di Andrea, amato vicepresidente il cui ricordo muove l'operato dell’Oratorio S.I.N.G, sarà assegnato il secondo "Trofeo Carletto" alla squadra più simpatica e maggiormente organizzata.





"Andrea – conclude Caniglia – come il cartoon Carletto, lo si riconosceva da lontano per simpatia e per la battuta facile, un pensiero delicato, quello dei volontari del S.I.N.G., per continuare a sorridere con lui".