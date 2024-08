Calcio, Brindisi FC: c'è la firma di Daniel Bezziccheri

- Il Brindisi FC ha tesserato il centrocampista Daniel Bezziccheri. Nato a Roma il 21 gennaio 1998, cresce nella Lazio con gli allievi nazionali nella stagione 2013-14 e nel biennio successivo con la Primavera dei biancocelesti. Nell’estate 2017, dopo aver firmato un contratto triennale con la Lazio, è ceduto in prestito alla Reggina. Rientrato alla Lazio è nuovamente ceduto in prestito in serie C all’Albissola per la stagione 2018-19. Nell’estate 2019 approda, con la formula del prestito, alla Viterbese, sempre nella terza serie nazionale. Dopo essersi svincolato, a marzo 2022 passa alla Pro Sesto per poi concludere l’anno solare nella Promotion League svizzera con i rossoblù del Chiasso. A gennaio 2023 si riaffaccia in serie C con la maglia del Latina, infine lo scorso anno a Perugia agli ordini di Baldini e di Formisano dalla 19ª giornata.

A Bezziccheri il benvenuto del Brindisi FC che augura buon lavoro al neo giocatore biancazzurro.