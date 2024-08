Palazzo Pesce: Il 16 Agosto un Omaggio a Ennio Morricone con il Trio Jazz

MOLA DI BARI - Venerdì 16 agosto 2024 alle ore 21:30, la suggestiva corte all’aperto di Palazzo Pesce si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per un evento imperdibile. In collaborazione con il Duke Jazz Club, sarà presentato lo spettacolo “C’era una volta Ennio Morricone”, un tributo al leggendario compositore italiano che ha segnato la storia della musica cinematografica mondiale.Protagonisti della serata saranno Alberto Di Leone alla tromba e flicorno, Antonio Laviero al piano e Antonello Losacco al contrabbasso e basso elettrico. Questo trio talentuoso reinterpreterà i capolavori di Morricone, tratti dai film più celebri, attraverso una veste sonora nuova e originale. Il loro omaggio, con un tocco jazzistico, promette di far rivivere le emozioni delle celebri melodie del Maestro, mescolando la dolcezza delle composizioni originali con l’improvvisazione e la creatività tipiche del jazz.L’evento si preannuncia come un viaggio musicale che saprà incantare il pubblico, riportando alla memoria le indimenticabili atmosfere create da Morricone per il grande schermo, reinterpretate con uno stile unico. Una serata che unisce la magia del cinema alla passione per la musica jazz, nel suggestivo scenario di Palazzo Pesce.Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica e del cinema, che avranno l’opportunità di ascoltare le immortali note di Ennio Morricone in una veste inedita e coinvolgente.