Vacanze in Puglia per la premier Giorgia Meloni

BARI - Questo pomeriggio, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in Puglia per trascorrere un breve periodo di riposo insieme alla figlia e ai familiari. La premier ha scelto questa regione per staccare momentaneamente dagli impegni istituzionali e godersi qualche giorno di relax.Il soggiorno della Meloni è iniziato con una cena presso Borgo Egnazia, la rinomata località che a giugno ha ospitato il G7. Dopo la cena, la premier si è trasferita in una masseria a Ceglie Messapica, un luogo caratteristico della Valle d'Itria noto per la sua bellezza e tranquillità.L’arrivo di Giorgia Meloni in Puglia non è passato inosservato, ma la premier ha preferito mantenere un profilo basso per dedicarsi completamente alla famiglia in un ambiente rilassato e lontano dai riflettori.Questo breve soggiorno in Puglia rappresenta un’occasione per la Meloni di rigenerarsi prima di riprendere il suo intenso lavoro alla guida del Paese.