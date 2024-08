Parigi '24: le azzurre del volley trionfano in rimonta contro la Serbia

PARIGI - Le azzurre del volley hanno dato spettacolo nella partita delle Olimpiadi di Parigi 2024 contro la Serbia, riuscendo a ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole e conquistando una vittoria convincente. Con Ekaterina Antropova in panchina, l'Italia è partita male, mostrando distrazione in risposta e poca lucidità in attacco, commettendo subito tre errori. Tuttavia, la squadra ha dimostrato grande forza di carattere, risollevandosi grazie a un muro efficace e alle trame ben orchestrate da Monica De Gennaro.

La rimonta e la forza del gruppo

De Gennaro si è distinta non solo per le sue abilità tecniche, ma anche per il suo ruolo psicologico, coinvolgendo e motivando le compagne che avevano commesso errori, come indicato dal sostegno a Miriam Sylla. Nonostante un iniziale svantaggio (9-14), le azzurre hanno mostrato la calma dei forti, risalendo punto dopo punto e iniziando a instillare dubbi anche nella potente Tijana Boskovic. La rimonta si è completata a quota 22, e da quel momento l'Italia non si è più voltata indietro.

L'allungo decisivo

Vinto il primo set con un punteggio di 26-24 al secondo set point, l'Italia ha continuato a mantenere il controllo anche nel secondo parziale. Nonostante i tentativi di Giovanni Guidetti, allenatore della squadra avversaria e conferma della qualità degli allenatori italiani, le azzurre hanno gestito il set con sicurezza, vincendolo 25-20. Il terzo set è stato un crescendo di entusiasmo e dominio azzurro, culminato nell'apoteosi finale, nonostante due match point sprecati sul servizio di Boskovic.

Un trionfo di squadra

Questa vittoria è una dimostrazione della forza e della coesione del gruppo, capace di superare momenti difficili e di esprimere il proprio miglior gioco nei momenti cruciali. Con questa prestazione, le azzurre del volley si confermano una delle squadre da battere alle Olimpiadi di Parigi 2024.