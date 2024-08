Parigi '24: Mattia Furlani conquista il bronzo nel salto in lungo

Instagram

PARIGI - Arriva la prima medaglia dell'atletica azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, e segna un momento storico per l'Italia. A 40 anni dal bronzo di Giovanni Evangelisti a Los Angeles 1984, il giovane fenomeno del salto in lungo, Mattia Furlani, porta a casa un'altra medaglia di bronzo a soli 19 anni.Furlani, nato a Grottaferrata, ha fatto il suo esordio olimpico con uno straordinario salto di 8.34 metri, nonostante un metro di vento contrario. Questo risultato iniziale ha dimostrato immediatamente il suo potenziale e la sua freddezza sotto pressione. La sua serie di salti è stata impressionante e consistente: 8.25, due nulli, 8.34 e 8.27. Anche se è mancato un acuto finale, le sue prestazioni indicano chiaramente che Furlani è entrato in una nuova dimensione di eccellenza atletica, pronto a competere con i migliori al mondo.L'oro è stato conquistato dall'inarrestabile greco Miltiadis Tentoglou con un salto di 8.48 metri, mentre l'argento è andato al giamaicano Wayne Pinnock, che ha registrato una misura di 8.36 metri.