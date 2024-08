Miss Italia, Giulia Intiso è Miss Framesi Puglia

La sua elezione è stata preceduta da una selezione provinciale nella quale si è aggiudicata la fascia di Miss San Menaio Nicole Pentrelli, 23enne di Toritto, studentessa dell’accademia di belle arti e di recitazione teatrale; Miss Rocchetta Bellezza la stessa Giulia Intiso; Miss Framesi Sabrina Ciccolella, 18enne di Molfetta, studentessa di un istituto economico settore turismo; quarta classificata Aurora Parisi, studentessa 18enne di Vico del Gargano; quinta Katrin Mileti, 20enne di Fasano, studentessa di Mediazione linguistica per la gestione di imprese; sesta Giusy Bruno, 18enne di Foggia, studentessa di produzione moda. Hanno ottenuto l’accesso alle finali regionali anche: Eleonora Simone, 18enne di Gravina in Puglia; Elena Cafaro, 19enne di San Giovanni Rotondo; Rebecca Chionco, 25enne di Vieste; Jasmine Amidei, 19enne di Taranto.Ad emettere il verdetto la giuria presieduta da Michele Afferrante, giornalista e autore tv di trasmissioni Rai e Mediaset, e composta da: Milena Mazzaro, impiegata di Ferrovie del Gargano; Sandra Ferrazzano, impiegata della società di servizi; Lucrezia Mascia, imprenditrice; Leonardo Angelicchio, redattore de L’Immediato; Luca Ficuciello, delegato Codacons.L'organizzazione è stata affidata alla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Vico del Gargano e la preziosa collaborazione della Pro Loco di San Menaio & Calenella.A condurre la serata è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud.Ospiti la possente voce di Luigi Cutrone e l'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo Vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata, con le sue esilaranti incursioni.L'hair style delle aspiranti miss è stato curato dai saloni Framesi: Rosa Pupillo Hairconcept di Vico del Gargano, Carnaby Street Parrucchieri di Cerignola e Infinity Hair Salon di Lavello.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Zingrillo.com, Ferrovie dello Stato.