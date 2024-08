Pasqualino Gourmet ad Alberobello: successo per la sesta edizione. Il premio 2024 va a Profumi dal Ponte

ALBEROBELLO - Si è conclusa mercoledì 14 agosto la sesta edizione di “Pasqualino Gourmet”, che per ben otto serate è stata occasione ad Alberobello (Ba) di gustare le specialità gastronomiche delle attività della città dei trulli, incontrarsi, ascoltare e ballare buona musica. L’appuntamento 2024 con il food festival dedicato al tradizionale panino Pasqualino si è chiuso con un bilancio più che positivo, registrando 20mila presenze fra cittadini, turisti e visitatori provenienti dalle zone limitrofe.Intensa la serata finale della manifestazione, nel corso della quale, alla presenza del sindaco di Alberobello Francesco De Carlo, di Luigi e Fabio Giliberti, presidente e vicepresidente dell’Associazione Gourmet Eventi Alberobello, e dello chef Giuseppe Mancini, in rappresentanza della giuria che ha valutato i piatti, è stato finalmente annunciato il vincitore del “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, dedicato alle specialità ispirate al panino più amato di Alberobello, ideate e realizzate dalle attività gastronomiche presenti alla manifestazione. Ad aggiudicarsi il premio è stato il panificio Profumi dal Ponte, che ha proposto alla giuria tecnica e popolare una brioche dolce farcita con gli ingredienti del panino Pasqualino (tonno, capperi, salame e formaggio), con aggiunta di sesamo e con semi di papavero e chicchi di riso lesso e tostato per decorare. A valutare le specialità proposte per il concorso secondo gusto, qualità delle materie prime utilizzate, aspetto estetico e innovatività, sono state una giuria tecnica, composta dagli chef Pierluca Ardito, Giuseppe Mancini, Isabella Natale e Giovanni D’Onghia, e una popolare, formata dagli assessori del Comune di Alberobello Valeria Sabatelli e Vito Viviano Giuliani, dalla presidente del Consiglio Comunale di Alberobello Mariella Laneve, dal componente del direttivo dell’associazione organizzatrice di Pasqualino Gourmet Ottaviano Tateo e dall’organizzatore di eventi sui grandi lievitati Massimiliano Dell’Aera. Novità del 2024 è stata l’assegnazione di un premio speciale intitolato a “Franco Girolamo”, salumiere di Alberobello venuto a mancare proprio quest’anno e che nel corso della sua vita ha contribuito con il suo lavoro a promuovere il panino Pasqualino e a sostenere la manifestazione Pasqualino Gourmet. Ad aggiudicarsi questo premio è stata la Macelleria Pugliese, premiata dall’organizzazione per l’originalità e la creatività del suo piatto: una patata arrostita farcita con tonno, salame, capperi, formaggio e carote.Panino tipico di Alberobello, semplice e gustoso, il Pasqualino, verso la fine degli anni 50, diventò uno spuntino imperdibile per gli studenti che frequentavano la cittadina in provincia di Bari. Oggi l’evento Pasqualino Gourmet vuole celebrarlo in una grande festa, inserendolo nelle tante proposte gastronomiche degli stand presenti. Al centro della manifestazione c’è quindi la gastronomia, ma ricco è stato anche il programma musicale della sesta edizione di Pasqualino Gourmet, che ha visto alternarsi sul palco nelle otto serate diverse band e gruppi di musica popolare e, nell’ultima serata del festival, I Komandanti (Vasco Rossi Cover Band) con ospite speciale Cucchia, storico sassofonista di Vasco. Anche nell’ultimo appuntamento, come per i precedenti, apertura e chiusura di serata è spettata al dj set di Viviano Bagnardi.“Siamo molto soddisfatti di questa edizione. – ha sottolineato Luigi Giliberti, presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento – Ogni anno cerchiamo di rendere questa festa sempre più grande e ricca di proposte, e credo di poter affermare che quest’anno il pubblico ha dimostrato di apprezzare sia l’evento in generale sia la proposta gastronomica degli stand, tutti gestiti da attività con sede ad Alberobello. L’obiettivo di questa manifestazione è fare rete per valorizzare una prelibatezza gastronomica del nostro comune e, quest’anno più che mai, possiamo sottolineare con orgoglio che il risultato è stato raggiunto”.La sesta edizione di Pasqualino Gourmet è stata organizzata dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, con il patrocinio del Comune di Alberobello, della Regione Puglia e dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Tutte di Alberobello le attività che hanno preso parte alla manifestazione 2024 con i loro stand: Profumi dal Ponte, La bombetta di Alberobello, Cibum, Pescheria da Carlo, Macelleria Pugliese, Ristorante Puglianova, Macelleria Arrosto Misto, L’incontro lounge bar, Birroteca Pugliese, Fruit Box e Crispus.